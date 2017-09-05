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    Точка зрения

    ГТС Украины для РФ незаменима - эксперт

    Тема:

    Газ из РФ для Украины и ЕС (351)

    (обновлено: )38306
    Несмотря на все проекты обходных маршрутов, украинская газотранспортная система остается для России экономически наиболее целесообразной, считает эксперт Сергей Дяченко.
    Газопровод
    УНИАН

    РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

    В компании "Укртрансгаз" сообщили, что за девять месяцев 2017-го года в европейские страны транспортировали почти 62 миллиарда кубометров газа. Это максимальный показатель транзита за последние шесть лет. 

    При этом импорт газа из ЕС за восемь месяцев вырос на более чем 95% и составил почти 9,5 миллиарда кубометров.

    Что означает увеличение объемов транспортировки газа, в эфире радиостанции Голос Столицы объяснил эксперт по вопросам энергетики Сергей Дяченко.

    Газораспределительная станция. Архивное фото
    REUTERS/Gleb Garanich
    ГТС — труба раздора

    (текст публикуется на языке оригинала)

    Чому збільшуються обсяги транзиту газу? 

    — Збільшується постачання, відповідно збільшуються обсяги транзиту. Річ в тому, що те, що говорили фахівці вже неодноразово, попри всі проекти обхідних маршрутів, українська газотранспортна система – вона, по суті, незамінна. Вона надійніша, вона економічно доцільніша, тому, як тільки виникає потреба в додаткових обсягах, насамперед російська сторона залучає її. 

    Це вигідно для України?

    — Звичайно, вигідно. Це додаткові гроші. Розмови – розмовами про обхідні маршрути, про ліквідацію транзитного статусу, а, як треба, одразу же до нас звертаються.

    Наскільки ми вміємо користуватися цим? І куди підуть додаткові гроші, отримані від транзиту? 

    — Це ж "Укртрансгаза" гроші, це ж суб’єкт підприємництва, тому тут він буде вирішувати. Звичайно, що будуть сплачені додаткові кошти до бюджету, але є ж роботи в "Укртрансгазу" ремонтні тощо, будуть вирішувати там. 

    Чи збережеться ця тенденція? Чи є сезонний, ситуативний фактори? 

    — Так, це не сезонний фактор, це відносно до аналогічного періоду минулого року. 

    Украинское фото
    Эксперт Сергей Дяченко. Архивное фото

    Цього року "Укртрансгаз" закачав сім мільярдів кубометрів газу в газосховища, що на 71% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Яка причина? 

    — Інформації не було, чому вони роблять, але, я думаю, що готуються до більш серйозної зими. Наскільки мені відомо, використовують прогноз погоди довготерміновий, і очевидно, вирішили, що буде суворіша зима, тому по іншому графіку закачують, щоби більші обсяги отримати.

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    Скільки газу нам потрібно, якщо зима дійсно буде суворою? 

    — Вона може бути не холодна, а поміркована, тобто я таких прогнозів не бачив ще достовірних, але вона буде більш сувора, ніж в минулому році, це факт. Так мусить бути з усіх прогнозів. 

    Відповідно, газу, який видобувається тільки в Україні, нам не вистачає? 

    — Чому? Вистачає, завжди вистачало. Це, мається на увазі, для населення. А так, звичайно, ми ж закуповуємо приблизно половину. 

    А що можете сказати щодо споживання газу в Україні? Цей показник зростає чи зменшується?  

    — Воно десь стабілізувалося за останній рік більш-менш. Якщо буде сувора зима, то споживання збільшиться. 

    Валентин Землянский, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Землянский: скоро украинскую ГТС можно резать на металлолом

    Інші причини існують? Наприклад, промислові підприємства наскільки активно використовують газ? 

    — Поки що серйозного економічного пожвавлення ми не бачимо, але, якщо буде серйозне зростання економічне, хоча би 5%, ми зразу відчуємо і збільшення споживання газу. 

    Видобуток газу в Україні з початку року збільшився на 3%. За рахунок чого? Це багато чи мало? 

    — Здійснюються заходи потрохи, є і нові свердловини, але в основному це інтенсифікація видобутку на існуючих. Але ведеться робота, тобто є можливості збільшити до 40 мільярдів власний видобуток, це максимальні прогнози до 2025-2028 років. 

    А скільки зараз видобувається українського газу? 

    — Зараз десь 20 мільярдів, десь так. 

    Тобто вдвічі збільшити? 

    — Так, до 2030 року десь вдвічі. До 2025 року – там до 30 мільярдів обіцяли.

    Скільки коштує розробка нового родовища чи модернізація старого? Наскільки інтенсивно проводиться ця робота?

    — Тут взагалі нема таких усереднених цифр. Якщо родовище вже розвідано і просто треба пробурити, то нова свердловина, знову ж таки в залежності від глибини, якщо це понад шести кілометрів, це набагато дорожче, якщо менше – декілька мільйонів доларів коштує. А на континенті найдорожче – це розвідка, а там взагалі не прогнозовано, залежить від того, скільки вам доведеться бурити, поки ви знайдете це родовище. Буває, що і мільярди треба "вбухати", щоби знайти якесь велике родовище. А на шельфі – там, навпаки, і важко знайти, і важко бурити, а сланцеве родовище – там не складно знайти, але треба вкладати великі кошти власне у видобуток, тобто немає цифр загальноприйнятих, скільки коштує збільшення видобутку. 

    В України є потенціал, де шукати газ і де його видобувати? 

    — В Україні в принципі розвідка робиться весь час. Тобто є розвідані родовища, просто що вони середні та малі на континенті, а ті родовища перспективні, вони, на жаль, зараз на територіях Криму. Але можна в принципі з цим працювати, я ж кажу, що напрямки такі – інтенсифікація видобутку на існуючих і розвиток малих і середніх з використанням нових технологій транспортування в першу чергу, тому що там у цьому проблема. Фахівці кажуть, що в півтора-два рази можна збільшити видобуток, якщо вкладати кошти.  

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    Напомним, какие бы политические игры не разворачивались вокруг введения абонплаты за газ, в результате дополнительная финансовая нагрузка все равно ляжет на плечи рядового потребителя, убежден эксперт Валентин Землянский.

    Ранее директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков в эфире "ГС" заявил, что и введение абонплаты за газ, и драконовские тарифы не состоялись бы без поддержки лично Порошенко и фракции БПП в Раде.

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