ГТС Украины для РФ незаменима - эксперт

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

В компании "Укртрансгаз" сообщили, что за девять месяцев 2017-го года в европейские страны транспортировали почти 62 миллиарда кубометров газа. Это максимальный показатель транзита за последние шесть лет.

При этом импорт газа из ЕС за восемь месяцев вырос на более чем 95% и составил почти 9,5 миллиарда кубометров.

Что означает увеличение объемов транспортировки газа, в эфире радиостанции Голос Столицы объяснил эксперт по вопросам энергетики Сергей Дяченко.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чому збільшуються обсяги транзиту газу?

— Збільшується постачання, відповідно збільшуються обсяги транзиту. Річ в тому, що те, що говорили фахівці вже неодноразово, попри всі проекти обхідних маршрутів, українська газотранспортна система – вона, по суті, незамінна. Вона надійніша, вона економічно доцільніша, тому, як тільки виникає потреба в додаткових обсягах, насамперед російська сторона залучає її.

Це вигідно для України?

— Звичайно, вигідно. Це додаткові гроші. Розмови – розмовами про обхідні маршрути, про ліквідацію транзитного статусу, а, як треба, одразу же до нас звертаються.

Наскільки ми вміємо користуватися цим? І куди підуть додаткові гроші, отримані від транзиту?

— Це ж "Укртрансгаза" гроші, це ж суб’єкт підприємництва, тому тут він буде вирішувати. Звичайно, що будуть сплачені додаткові кошти до бюджету, але є ж роботи в "Укртрансгазу" ремонтні тощо, будуть вирішувати там.

Чи збережеться ця тенденція? Чи є сезонний, ситуативний фактори?

— Так, це не сезонний фактор, це відносно до аналогічного періоду минулого року.

Украинское фото Эксперт Сергей Дяченко. Архивное фото

Цього року "Укртрансгаз" закачав сім мільярдів кубометрів газу в газосховища, що на 71% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Яка причина?

— Інформації не було, чому вони роблять, але, я думаю, що готуються до більш серйозної зими. Наскільки мені відомо, використовують прогноз погоди довготерміновий, і очевидно, вирішили, що буде суворіша зима, тому по іншому графіку закачують, щоби більші обсяги отримати.

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Скільки газу нам потрібно, якщо зима дійсно буде суворою?

— Вона може бути не холодна, а поміркована, тобто я таких прогнозів не бачив ще достовірних, але вона буде більш сувора, ніж в минулому році, це факт. Так мусить бути з усіх прогнозів.

Відповідно, газу, який видобувається тільки в Україні, нам не вистачає?

— Чому? Вистачає, завжди вистачало. Це, мається на увазі, для населення. А так, звичайно, ми ж закуповуємо приблизно половину.

А що можете сказати щодо споживання газу в Україні? Цей показник зростає чи зменшується?

— Воно десь стабілізувалося за останній рік більш-менш. Якщо буде сувора зима, то споживання збільшиться.

Інші причини існують? Наприклад, промислові підприємства наскільки активно використовують газ?

— Поки що серйозного економічного пожвавлення ми не бачимо, але, якщо буде серйозне зростання економічне, хоча би 5%, ми зразу відчуємо і збільшення споживання газу.

Видобуток газу в Україні з початку року збільшився на 3%. За рахунок чого? Це багато чи мало?

— Здійснюються заходи потрохи, є і нові свердловини, але в основному це інтенсифікація видобутку на існуючих. Але ведеться робота, тобто є можливості збільшити до 40 мільярдів власний видобуток, це максимальні прогнози до 2025-2028 років.

А скільки зараз видобувається українського газу?

— Зараз десь 20 мільярдів, десь так.

Тобто вдвічі збільшити?

— Так, до 2030 року десь вдвічі. До 2025 року – там до 30 мільярдів обіцяли.

Скільки коштує розробка нового родовища чи модернізація старого? Наскільки інтенсивно проводиться ця робота?

— Тут взагалі нема таких усереднених цифр. Якщо родовище вже розвідано і просто треба пробурити, то нова свердловина, знову ж таки в залежності від глибини, якщо це понад шести кілометрів, це набагато дорожче, якщо менше – декілька мільйонів доларів коштує. А на континенті найдорожче – це розвідка, а там взагалі не прогнозовано, залежить від того, скільки вам доведеться бурити, поки ви знайдете це родовище. Буває, що і мільярди треба "вбухати", щоби знайти якесь велике родовище. А на шельфі – там, навпаки, і важко знайти, і важко бурити, а сланцеве родовище – там не складно знайти, але треба вкладати великі кошти власне у видобуток, тобто немає цифр загальноприйнятих, скільки коштує збільшення видобутку.

В України є потенціал, де шукати газ і де його видобувати?

— В Україні в принципі розвідка робиться весь час. Тобто є розвідані родовища, просто що вони середні та малі на континенті, а ті родовища перспективні, вони, на жаль, зараз на територіях Криму. Але можна в принципі з цим працювати, я ж кажу, що напрямки такі – інтенсифікація видобутку на існуючих і розвиток малих і середніх з використанням нових технологій транспортування в першу чергу, тому що там у цьому проблема. Фахівці кажуть, що в півтора-два рази можна збільшити видобуток, якщо вкладати кошти.

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