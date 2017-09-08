Коболев заявил об интересе крупнейших мировых компаний к украинской ГТС

КИЕВ, 8 сен — РИА Новости Украина. Глава правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что интерес к управлению газотранспортной системой (ГТС) Украины проявляют четыре крупнейшие мировые компании – операторы газотранспортных систем.

"Наша ГТС должна быть прагматически интересной. У нас есть четыре, конкретные интересанты. Это 4 крупные мировые компании. Две из них входят в категорию наибольших. Они являются владельцами и операторами больших систем в Европе. Для них это является стратегически интересным и потенциально — финансово интересно. Он пришли к нам и ведут переговоры о том, какие могут быть условия вхождения в украинскую ГТС", — сказал Коболев, информирует УНИАН.

По его словам, европейские компании сейчас выбирают между двумя предложениями: украинским и российским.

"Они выбирают между вариантами. Им предлагает свой вариант "Газпром" и у них есть предложение от нас. Предложение "Газпрома" очень интересное – "Северный Поток — 2" по своим финансовым показателям – это интересный проект. "Газпром" предлагает 50%, гарантии, деньги. Нам нужно стать не менее интересными – это конкуренция, это рынок", — сказал Коболев.

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что состояние украинской ГТС не может гарантировать надежное газоснабжение потребителей ЕС в средне- и долгосрочной перспективе, а признание Украиной возможных проблем с транзитом газа подтверждает необходимость дополнительных маршрутов для надежного снабжения ЕС.