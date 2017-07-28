Желание США войти в ГТС Украины объясняет санкции к РФ - источник

КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина. Американский бизнес хочет войти в газотранспортную систему (ГТС) Украины и стать посредником между поставщиком и потребителями в Западной Европе, этим объясняются ряд норм санкционного законопроекта США, заявил источник РИА Новости.

"По имеющимся сведениям, существуют американские компании, американский бизнес, который сам имеет ввиду войти в ГТС Украины и фактически сесть между поставщиком, то есть Россией, и потребителем, то есть странами Западной Европы. Для того чтобы таким образом, помимо экономической выгоды, еще и обрести дополнительные рычаги влияния", — сказал он.

"Все эти планы при появлении новых трубопроводов обречены на провал. Отсюда как раз вот такой протекционизм", — добавил источник.

Собеседник напомнил слова президента РФ Владимира Путина в Финляндии, назвавшего принятие санкционного законопроекта действиями "с особым цинизмом".

"Протекционизм не только на своей территории, то есть зашита интересов бизнеса на своей территории, это протекционизм, который имеет трансграничное значение и трансграничный эффект. Неприкрытый протекционизм содержится в этом документе, где говорится именно о развитии трубопроводного транспорта и санкций в отношении трубопроводного транспорта", — пояснил он.

В четверг сенат США принял закон о санкциях против России, Ирана и КНДР. Ранее на этой неделе палата представителей конгресса США приняла документ подавляющим большинством голосов (419-3). Теперь закон будет отправлен на подпись президенту Дональду Трампу, который имеет право вето.

Законопроект предполагает, что Трамп может наложить санкции на лиц, намеренных вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информационную поддержку. При этом США продолжат противодействовать строительству газопровода "Северный поток-2".