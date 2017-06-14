Кабмин утвердило план передачи активов ГТС новому оператору

КИЕВ, 14 июн — РИА Новости Украина. Кабмин утвердил перечень активов ГТС Украины и план их передачи в ПАО "Магистральные газопроводы Украины" от "Укртрансгаза", сообщает пресс-служба министерства энергетики и угольной промышленности.

"Кабинет министров Украины утвердил перечень материальных активов газотранспортной системы и план их передачи в ПАО "Магистральные газопроводы Украины". Таким образом выполнен один из пунктов плана реструктуризации публичного акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" с целью отделения деятельности по транспортировке и хранению природного газа",- говорится в сообщении.

Кабинет министров Украины в ноябре прошлого года в рамках реструктуризации компании "Нафтогаза" принял решение о создании нового оператора газотранспортной системы (ГТС) — компании "Магистральные газопроводы Украины". Предполагается, что после завершения слушаний в арбитраже Стокгольма по искам между "Нафтогазом" и "Газпромом", ГТС Украины будет передана в управление новому оператору.

План реструктуризации "Нафтогаза" путем отделения деятельности по транспортировке и хранению природного газа был утвержден правительством летом 2016 года. Он предусматривает создание акционерных обществ "Магистральные газопроводы Украины" и "Подземные газохранилища Украины", которым будут переданы активы "Укртрансгаза" (входит в структуру "Нафтогаза").