Дело - труба. ГТС Украины вынесен смертный приговор

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Украинская газотранспортная система позволяет транспортировать до 120 млрд куб. м газа в год. Но в последние годы через ГТС Украины поставляются значительно меньше (связано это в том числе с запуском газопровода "Северный поток" мощностью в 55 млрд куб. м, проходящего через Балтийское море). По итогам 2016 года через Украину было поставлено в страны ЕС и Турцию 82,2 млрд куб. м (на 22,5% больше, чем в 2015 году).

Россия ранее неоднократно заявляла, что после 2019 года, когда истечет действующий транзитный контракт, поставки через Украину будут прекращены. Как раз для того, чтобы поставлять газ в обход Украины, инициировано два газопроводных проекта: "Северный поток-2" и "Турецкий поток" Если оба проекта будут реализованы в полном объеме, украинская ГТС будет опустошена. Правда, "Газпром" готов рассмотреть возможность сохранения транзита газа через Украину после 2019 года до 15 млрд куб. м.

Эксперты на пресс-конференции в РИА Новости Украина обсудили перспективы украинской газотранспортной системы после 2019 года и пришли к выводу, что ограничение объема транзита, предложенное российским газовым монополистом будет означать фактическую смерть газотранспортной системы Украины.

ГТС — на металлолом Канал РИА Новости Украина на Youtube Землянский: украинская ГТС рискует отправиться на металлолом в 2019 году

Недавно в эфире одного из телеканалов глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что строительство газопроводов "Турецкий поток" в виде двух ветвей и "Северный поток-2" лишат Украину доходов в объеме около 2 миллиардов долларов в год, а также примерно в пять раз снизит стоимость украинской ГТС. Однако, по мнению экспертов, в этом случае украинская ГТС вообще перестанет быть востребованной.

"В 2019 году, в случае реализации альтернативных проектов, украинская ГТС будет просто не востребована. Транзит через Украину 15 млрд ауб. М газа — это абсолютно ниже себестоимости, и, по сути, аннулирует украинскую газотранспортную систему как бизнес по транзиту газа. Минимальные объемы транзита, которые позволяют содержать систему и работать не в убыток, составляют 60 млрд куб. м газа в год. Иначе украинская ГТС в том виде, в котором мы ее знаем и в котором она функционирует сегодня, будет просто не рентабельна, и с ней нужно будет что-то делать, чтобы сокращать издержки.

Абсолютно понятно, что в случае снижения объемов транзита, нам нужны будут деньги уже не на модернизацию ГТС, а на ее консервацию, в лучшем случае. А в худшем — у нас есть большой опыт порезки на металлолом индустриального потенциала страны в виде заводов, и я думаю, что в данном случае то же самое может произойти и с украинской газотранспортной системой — мы ее просто порежем и отправим на металл, потому что после 2019 года украинский маршрут станет балансирующим", — сказал директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский.

По словам эксперта, Украина после 2019 года Украина может частично сохранить ГТС и частично — ПХГ но исключительно для выполнения балансирующей функции.

"Газ с Запада на Восток, не для продажи в Украине, а с коммерческой точки зрения, для хранения в ПХГ, никто тащить не будет. То есть это может быть либо газ украинской добычи, который будет выкупаться, либо российский газ, который будет закачиваться в подземные хранилища, а потом выкупаться западноевропейскими компаниями. От того, что в 2019 году будет прокачиваться минимум по украинской территории никто не выиграет: ни Восточная Европа, ни Украина", — пояснил Землянский.

У этой ямы нет дна REUTERS Gleb Garanich Газовый вопрос. Украина рассчитывает на поддержку партнеров для реверса

Как отметил аналитик общественной организации "Публичный аудит" Тарас Галайда, за последние три года Украина очень много потеряла как в экономическом, так и в политическом аспекте.

"Мы потеряли Крым, часть территорий на Востоке Украины, огромный ряд стратегических предприятий, газовые месторождения в Крыму, и казалось бы, терять больше нечего. Но, как оказалось, эта яма не имеет дна, и Украина в ближайшее время может потерять еще и остатки своих стратегических активов, таких, как газотранспортная система, которая приносила Украине как стабильный экономический доход в 2 млрд долларов ежегодно, так и опредмеченные политические бонусы на переговорах на международной арене", — считает Галайда.

Говоря о позиции европейских партнеров Украины по поводу строительства "Северного потока-2", эксперт обратил внимание, что за последние полгода-год она кардинально изменилась.

"В марте 2016 года 8 стран Евросоюза выступали против строительства российского газопровода "Северный поток — 2". Кроме того, 7 месяцев назад, в октябре 2016 года Европарламент, рассматривая стратегию ЕС по природному газу, говорил, что этот газопровод противоречит интересам Евросоюза.

Однако, как мы видим из последних сообщений, ряд европейских компаний готовы сотрудничать, готовы финансировать данный проект. Это говорит о том, что в первую очередь, наши европейские партнеры заботятся о своих собственных интересах, о стабильности поставок, о том, чтобы поставки были дивесифицированы. А Украину. К сожалению, в связи с политической ситуацией, в связи с нестабильной экономической ситуацией, просто перестают рассматривать как партнера и как транзитера газа", — констатировал аналитик.

Как подчеркнул Галайда, 2 млрд долл. от транзита ежегодно являются довольно существенной суммой.

"Мы видим, что наше правительство берет на себя огромные обязательства: урезает социальные проекты, повышает тарифы, готово продавать землю, повышать пенсионный возраст — делать все что угодно, чтобы получить кредит в миллиард долларов. А здесь речь идет о потере порядка 2 млрд в год.

Поэтому в ближайшее время, думаю, год-два. Данным действиям, а скорее, бездействиям правительства, которые привели к такому положению вещей, будет дана соответствующая правовая и юридическая оценка", — прогнозирует аналитик "Публичного аудита".

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Эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко считает потерю Украиной своего транзитного статуса плюсом для страны, поскольку дает ей возможность начать думать, как зарабатывать иным способом.

"После де-факто прекращения транзита, думаю, что скорее всего после 2019-го года это будет (потому что 15 млрд куб. м — это фактически прекращение транзита), появляется достаточно серьезная возможность развивать собственную газодобычу и пускать этот газ как на внутреннее потребление, так и на продажу.

Валютных резервов у Украины, чтобы закупать газ, не будет, а стоимость газа внутренней добычи, по самым скромным подсчетам, это порядка 50-60 долларов с уже заложенной прибылью,по нескромным, пусть будет 80 и это предельная стоимость со всеми интересами добытчиков на ближайшие лет 20-30. Следовательно, именно по такой цене можно будет продавать газ внутри Украины", — сказал Гаврилечко.

По словам эксперта, газа собственной добычи Украине хватит с избытком, поскольку промышленности, которая потребляет газ в качестве энергетического сырья, в Украине будет еще меньше, чем на данный момент.

"Никаких шансов, что объемы промышленного потребления в Украине за полтора года вырастут, нет. А сельское хозяйство напрямую практически не потребляет газ. Но потребляет опосредованно в виде удобрений. Но исходя из тех сложностей, которые сейчас государство на протяжении уже многих лет государство организовывает Одесскому припортовому заводу и другим предприятиям, производящим минеральные удобрения, никаких шансов, что они существенно увеличат объемы производства, которые будут идти на внутренний рынок, тоже нет", — считает Гаврилечко.

При этом он подчеркнул, что в течение ближайших двух лет так называемая концепция Украины как транзитного государства останется лишь теорией — от транзита страна практически ничего получать не будет.

"Возможно, это есть часть стратегии многих правительств в Украине — каким бы образом потерять деньги. Поскольку настолько планомерное и в различных областях уничтожение собственной же экономики случайно не происходит", — подытожил Гаврилечко.