наверх
12.05.201708:44
Курсы валют НБУ
  • EUR28.70- 0.09
  • USD26.43- 0.03
Рубрики
Ещё
    Видео

    Что делать с украинской ГТС, которая становится ненужной. Мнение Гаврилечко

    (обновлено: )20
    Эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко считает потерю Украиной своего транзитного статуса плюсом для страны, поскольку дает ей возможность начать думать, как зарабатывать иным способом.
    РИА Новости Украина/Youtube

    "После де-факто прекращения транзита, думаю, что скорее всего после 2019-го года это будет (потому что 15 млрд куб. м – это фактически прекращение транзита), появляется достаточно серьезная возможность развивать собственную газодобычу и пускать этот газ как на внутреннее потребление, так и на продажу. Валютных резервов у Украины, чтобы закупать газ, не будет, а стоимость газа внутренней добычи, по самым скромным подсчетам, это порядка 50-60 долларов с уже заложенной прибылью,по нескромным, пусть будет 80 и это предельная стоимость со всеми интересами добытчиков на ближайшие лет 20-30. Следовательно, именно по такой цене можно будет продавать газ внутри Украины", – сказал Гаврилечко в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.

    По словам эксперта, газа собственной добычи Украине хватит с избытком, поскольку промышленности, которая потребляет газ в качестве энергетического сырья, в Украине будет еще меньше, чем на данный момент.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ситуация в селе Кучурган Одесской области
    Эхо 9 мая: взрывоопасные Киев, Днепр и Николаев
    Флаги Украины и Евросоюза
    Безвиз наш? Совет ЕС сказал "да"
    Михаил Погребинский
    Вашингтон: переговоры Трампа с Климкиным и Лавровым
    Евровидение в Украине
    Евровидение-2017. Второй полуфинал