Что делать с украинской ГТС, которая становится ненужной. Мнение Гаврилечко

"После де-факто прекращения транзита, думаю, что скорее всего после 2019-го года это будет (потому что 15 млрд куб. м – это фактически прекращение транзита), появляется достаточно серьезная возможность развивать собственную газодобычу и пускать этот газ как на внутреннее потребление, так и на продажу. Валютных резервов у Украины, чтобы закупать газ, не будет, а стоимость газа внутренней добычи, по самым скромным подсчетам, это порядка 50-60 долларов с уже заложенной прибылью,по нескромным, пусть будет 80 и это предельная стоимость со всеми интересами добытчиков на ближайшие лет 20-30. Следовательно, именно по такой цене можно будет продавать газ внутри Украины", – сказал Гаврилечко в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.

По словам эксперта, газа собственной добычи Украине хватит с избытком, поскольку промышленности, которая потребляет газ в качестве энергетического сырья, в Украине будет еще меньше, чем на данный момент.