Землянский: украинская ГТС рискует отправиться на металлолом в 2019 году

По словам эксперта, сейчас "газотранспортная система Украины находится во вполне работоспособном состоянии".

"Но, исходя из того, что за последние три года после того, как правительством Яценюка было объявлено о необходимости создания совместных предприятий по управлению отдельно газотранспортной системой, отдельно подземными хранилищами газа, было очень много заявлений, что выстроится очередь из инвесторов, которые заинтересованы в участии в подобного рода совместных предприятиях", — отметил он.

Но, как отметил Землянский, по истечении почти трех лет "очередь из инвесторов так и не выстроилась".

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