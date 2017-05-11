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    Землянский: украинская ГТС рискует отправиться на металлолом в 2019 году

    (обновлено: )613100
    Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский считает, что ГТС Украины рискует отправиться на металлолом в 2019 году.
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    По словам эксперта,  сейчас "газотранспортная система Украины находится во вполне работоспособном состоянии".

    "Но, исходя из того, что за последние три года после того, как правительством Яценюка было объявлено о необходимости создания совместных предприятий по управлению отдельно газотранспортной системой, отдельно подземными хранилищами газа, было очень много заявлений, что выстроится очередь из инвесторов, которые заинтересованы в участии в подобного рода совместных предприятиях", — отметил он.

    Но, как отметил Землянский, по истечении почти трех лет "очередь из инвесторов так и не выстроилась".

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