"Северный поток - 2" vs ГТС Украины. Что будет в 2019 году? - пресс-конференция

В четверг, 11 мая, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Северный поток — 2" vs ГТС Украины. Что будет в 2019 году?"

Недавно в эфире одного из телеканалов глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что строительство газопроводов "Турецкий поток" в виде двух ветвей и "Северный поток-2" лишат Украину доходов в объеме около 2 миллиардов долларов в год, а также примерно в пять раз снизит стоимость украинской ГТС. Но проблема даже не в том, что ее стоимость может составить, по подсчетам Коболева, вместо тридцати — пять миллиардов долларов. Европа диверсифицирует риски и уже согласилась и с газопроводом Opal, и с постройкой Северного потока, и с постройкой Турецкого потока. Недавно пять европейских компаний сообщили, что в ближайшее время вложат в "Северный поток-2" 4,75 млрд евро. Это подчеркивает стратегическую важность проекта для европейского газового рынка, особенно в рамках долгосрочной энергетической безопасности. Ввод "Северного потока-2" намечен на конец 2019 года, строительство начнется в 2018 году.

Энергия – это политика, таковы реалии XXI века. Уже в 2015 году стало ясно, что после 2019 года транзитные пути энергоносителей пойдут в обход Украины. И даже если "Газпром" сохранит для Украины 15 млрд куб. м в год, украинскую ГТС это не спасет. Рентабельность будет слишком низкой, кроме того, вряд ли кто-то захочет вкладывать средства в ее реконструкцию. Это будет новая жизнь для государства. Ни украинские политики, ни олигархи, ни простые граждане пока не могут сегодня представить, что это такое – жить вне энергетических потоков. Вопрос даже не в плате за транзит или возможности торга при заключении газовых контрактов. 2019 год – это год перелома, начало изменений энергетической картины Европы. В современном мире вслед за изменениями торговых и энергетических потоков меняются политические договоренности, союзы и направления внешней политики крупных государств. Газовые контракты заключаются на десятилетия, именно на такой срок на территории транзитного государства должны быть порядок, стабильность и закон.

Эксперты пресс-конференции:

Валентин Землянский, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины

Максим Гольдарб, директор общественной организации "Публичный аудит"

Юрий Гаврилечко, эксперт Фонда общественной безопасности

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