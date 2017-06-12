Стокгольм, ЮВТ и газ: когда нет "перемоги", делают "зраду"

Александр Карпец, для РИА Новости Украина

Видимо, поэтому Порошенко и Ко решили вспомнить старинную забаву под названием "Юлина зрада", известная со времен Виктора Януковича и даже Виктора Ющенко. Этакий возврат "викторианской эпохи"… У тех, кто последние 10 и более лет назад следил за событиями вокруг российского газа, а тем более, активно занимался журналистикой, нынешний "наезд" на Юлию Тимошенко — скажем откровенно, далеко не безгрешную! — вызывает приступы не только deja vu, но и просто истерического хохота. Ведь если сейчас начать честно и скрупулезно расследовать вопрос о том, кем и почему уже согласованные, весьма выгодные договоренности по газу, достигнутые к концу 2008 года, были сорваны, и в результате миру был явлен одиозный контракт от 19 января 2009 года, то, как говорил герой кинокомедии, "сядут усе"!

Попытка пришить Юле "зраду" в связи с предварительным решением Стокгольмского арбитража изрядно веселит любого, кто хоть немного "в теме". Ведь сколько бы власть не пиарилась на "перемоге" в столице Швеции, при ближайшем рассмотрении, Украина никакой особой победы не одержала. Фактически арбитраж отклонил наиболее одиозные и выходящие за рамки шведского коммерческого права и здравого смысла претензии "Газпрома" к "Нафтогазу". К тому же, ранее арбитраж уже отклонял подобные требования "Газпрома" к ряду европейских компаний. Эти требования были в январе 2009 года навязаны Украине Москвой при прямом содействии Европы, которая тогда замерзала из-за прекращения поставок топлива через Украину. И "наезжая" на Юлю, наши дорвавшиеся до государственной власти местечковые "рагули" и базарная рэкетня рискуют обидеть саму фрау бундесканцелерин Ангелу Меркель.

Итак, Юлию Тимошенко вернули в активную политическую игру. После провального выступления на президентских выборах и очередного исхода из "Батькивщини" целой толпы предателей во главе с самим Турчиновым, после, мягко говоря, не слишком успешного участия в парламентских выборах 2014 года, результатом которых стала самая малочисленная парламентская фракция "Батькивщини", Тимошенко сидела в засаде, лишь изредка совершая партизанские вылазки. Любопытно, но чем больше Юля молчала, тем выше рос ее рейтинг, который, по ряду опросов, не только догнал, но и перегнал рейтинг Порошенко. Конечно, рейтинги и Порошенко и Тимошенко колеблются в диапазоне 10-20%, это критически мало и свидетельствует о дискредитации политической системы в Украине как таковой, но рейтинги остальных фигурантов, делающих заявки на президентскую булаву, и вовсе болтаются на уровне плинтуса.

Криминальное политиканство

В любом случае, Юлия Тимошенко пока что является одним из главных претендентов на президентский пост. Она также опасна Порошенко своими зарубежными связями, которые у нее остались со времен премьерства и бурной политической деятельности в 2000-х и в начале 2010-х годов до "посадки на кичу" по "газовому делу". Но даже в Качановской колонии и в охраняемой палате Харьковской больницы стояла очередь иностранных политических и государственных деятелей, включая чуть ли не саму Меркель, желающих повстречаться с "узницей", справиться о ее драгоценном здоровье и принести передачу (апельсины, бананы и прочее). Можно сколько угодно смеяться на эту тему, но если бы на нарах оказался любой другой представитель отечественного "элитняка", включая Порошенко, то вряд ли бы на тюремном контрольно-пропускном пункте образовалась очередь высоких должностных лиц иностранных государств и международных организаций, жаждущих встретиться с узником в интерьере тюремной параши.

А если серьезно, то Тимошенко является опаснейшим конкурентом Порошенко именно потому, что именно она на будущих (вне)очередных выборах может получить поддержку Запада, прежде всего Европы, особенно с учетом явной усталости Запада от Порошенко и нынешней украинской власти в целом.

Именно совокупность всех этих обстоятельств побудила власть вспомнить о былых грехах Юлии Тимошенко, а заодно обнаружить новые грехи в виде злостных нарушений, каковые якобы имеют место в финансировании партии "Батькивщина". Но такие нрарушения можно найти во всех партиях, поскольку вся партийная система в Украине является насквозь коррумпированной.

Взялись же именно за партию Тимошенко. И журналистское расследование сайта "Наші гроші" подозрительно вовремя подоспело, и порядком забытые уже "чесноки" из фирмы "Чесно" вдруг восстали из небытия с гневным заявлением в адрес тимошенковской партии… И вот уже всемирно знаменитый Печерский суд предписывает Генпрокуратуре открыть уголовное дело по фактам нарушения законодательства при финансировании партии "Батькивщина", а в офисах областных организаций партии уже проходят обыски. Налицо типичные игрища "а ля Кучма & Янукович".

Но наезд на партию "Батькивщина" способен, наоборот, поднять рейтинг Тимошенко и ее партии.

Решение Стокгольмского арбитража по газовому контракту пришлось как нельзя кстати.

И вот уже глава парламентской фракции Блока Порошенко некто Артур Герасимов выступает с громогласным заявлением о том, подписанный с Россией в 2009 году газовый контракт — это не просто "преступление против украинского народа, а предательство национальных интересов", а посему следует рассмотреть вопрос "о совершении государственной измены" и коррупционной составляющей этого соглашения.

Украинское фото Юлия Тимошенко во время заседания Верховной Рады

"Мы требуем, чтобы независимые новосозданные антикоррупционные органы — Национальное антикоррупционное бюро, Антикоррупционная прокуратура — немедленно и публично начали разбираться в ситуации и на протяжении двух недель проинформировали парламент о результатах. Мы призываем комитеты Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны, антикоррупционный комитет немедленно вызвать бывшего премьер-министра Юлию Тимошенко рассмотреть вопрос государственной измены и коррупционную составляющую газового контракта 2009 года", — заявил Герасимов на заседании согласительного совета.

Признанный мастер театрального жанра Юлия Тимошенко в долгу не осталась. Она обвинила власть в мафиозности и коррумпированности, причем совершенно справедливо. Она заявила о разворачивании в ее адрес политических репрессий и преследований.

Логика телодвижения Порошенко и его окружения простая, как первый советский трактор: не пустить Юлю на выборы путем возобновления уголовного «газового дела» времен Януковича.

Еще какие-то три года назад это дело считалось политическим преследованием, о чем клятвенно заявляли, в том числе и на майдане, все персонажи, находящиеся нынче во власти, включая Порошенко.

В феврале 2014 года уголовное дело против Тимошенко было закрыто за отсутствием состава преступления, и сейчас она является формально несудимой.

Пользуясь решением Стокгольмского арбитража, власть может предпринять попытку реанимировать уголовное дело времен Януковича и восстановить судимость. Саму Тимошенко при этом можно на нары не сажать, а выпустить условно-досрочно.

Важно то, что она будет иметь непогашенную судимость, которая закроет ей дорогу в президенты, в депутаты и так далее вплоть до должности мелкого клерка в районном собесе.

Насколько реален такой сценарий, сказать трудно. Но если учесть возрастающую неадекватность нынешней власти в целом и отдельных ее представителей, ожидать можно чего угодно.

К истории газового контракта

Вот только вопрос газового контракта лучше было бы не трогать по целому ряду причин.

Прежде всего, очень многие из ныне действующих или действовавших еще недавно политиканов так или иначе в этом грязном деле замешаны.

К концу декабря 2008 года контрактные условия по поставкам российского газа в Украину были согласованы. Тогдашняя инсайдерская информация, растекавшаяся в СМИ, твердила, что условия и цена являются весьма выгодными для Украины. Но из схемы выпадала так называемая группа "РосУкрЭнерго" в лице Фирташа, а также Левочкина, Бойко и прочего бомонда Партии регионов, которая хорошо кормилась на газе. Кстати, по слухам, из того же источника кормился и "Фронт змін" Яценюка, якобы созданный Фирташем для борьбы с Тимошенко. И вообще, очень многие персонажи практически во всех ныне актуальных политических силах там кормились.

Закулисными усилиями, по слухам, Фирташа и компании при содействии Ющенко, который стремился помешать Тимошенко и тоже якобы кормился у Фирташа, выгодная сделка была сорвана.

С 1 января 2009 года Москва демонстративно перекрыла поставки газа в Украину, а значит и в Европу. Зима была холодная. Но в украинских газохранилищах на западе страны имелись запасы газа, достаточные для того, чтобы дотянуть до апреля. Работники отечественной газотранспортной системы совершили невозможное: сумели запустить работу системы в реверсном режиме, в результате чего система, изначально предназначенная исключительно для прокачки топлива с востока на запад, начала качать его с западных газохранилищ на восток. Ситуация несколько смягчалась финансово-экономическим кризисом. Многие предприятия простаивали, и большой потребности в газе не было.

Украине газа при экономном использовании хватило бы до весны.

УНИАН Юлия Тимошенко

Но замерзала Европа. "Газпром" терял доходы, добытый газ некуда было девать. На Украину началось давление с обеих сторон.

Совершенно не оправдывая экс-премьера Юлию Тимошенко, заметим, что ко втягиванию ее в эту аферу изрядно приложила руку именно Европа.

Через год, в январе 2010 года, намечались президентские выборы, на которых экс-премьер Юлия Тимошенко выступала, напомним, одним из основных кандидатов. Рассчитывая получить поддержку Европы и в условиях хоть и мягкого, но однозначного давления, прежде всего Меркель из Берлина, Тимошенко бросилась "спасать Европу" и продавила подписание крайне невыгодного контракта. Хотя следовало, наоборот, подождать, чтобы Европа померзла, а "Газпром" от газа, который некуда девать, "расперло".

Ну, померзла бы Европа до весны, нам-то что? У нас свои национальные интересы!

19 января 2009 года в Москве должностными лицами "Нафтогаза" под непосредственным руководством и при прямом участии премьер-министра Украины Юлии Тимошенко были подписаны два контракта сроком действия 10 лет, то есть до 2019 года. Один контракт — на поставку газа в Украину, цена и условия которого были буквально сразу же весьма оправданно раскритикованы как невыгодные и кабальные. Второй контракт — на транзит российского газа в Европу, и к этому контракту тоже есть очень много оправданных претензий.

Европе было все равно, на каких условиях Украина подпишет контракты с Москвой, лишь бы топливо пошло по украинской трубе. Как только это произошло, в Европе вздохнули с облегчением.

На 2009 год, как раз на время предвыборной кампании, Москва дала скидку к контрактной цене в размере 100 долларов на 1 тысячу кубов, и итоговая цена была приемлемой. Проблемы начались в 2010 году, когда действие скидки окончилось, и цена резко подскочила и продолжила рост вслед за мировыми ценами на нефть, к которым она была привязана.

В результате, Украина долгое время получала российский газ по неоправданно завышенной цене и на весьма невыгодных условиях, прежде всего, на условиях "бери или плати", хотя Украина его никогда не выполняла.

Далее было то, что было, включая "посадку" Юлии Тимошенко при Януковиче. Именно вовлеченностью Европы, прежде всего, Германии и лично Меркель в подписание контрактов от 19 января 2009 года объясняется активность европейских политиков и все той же Меркель в вопрос освобождения Тимошенко из заключения.

Попытка Порошенко и компании пойти по пути Януковича и опять заняться преследованием Тимошенко может быть воспринято бундесканцелерин как личное оскорбление. Перспективы Меркель в четвертый раз занять пост канцлера после сентябрьских выборов в бундестаг пока что представляются блестящими, а "наезд" на Тимошенко может дорого обойтись не только лично Порошенко, но Украине в целом. Ведь хорошо известно, что западная поддержка Украины — это, прежде всего, Меркель, нормандский формат — это, прежде всего, Меркель, европейские санкции против Кремля — это, в значительной мере, Меркель, выделение Украине европейской финансовой помощи зависит, прежде всего, от Германии. Наконец, Европа до сих пор терпит Порошенко, во многом, благодаря тому, что его пока терпит Меркель.

Словом, "наезд" на Юлю по газовому вопросу — это не просто опасно, это идиотизм!

Правда о мифах Стокгольмской "перемоги"

Что же касается собственно решения Стокгольмского арбитража, то выставлять его в качестве "перемоги" и средства для преследования Тимошенко — это полная глупость, рассчитанная на невежественную публику.

Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма — это всего лишь только коммерческий арбитраж и не более того. Поэтому использовать его решения в качестве аргумента для уголовных дел — занятие весьма сомнительное.

Вынесенное вроде бы в пользу Украины предварительное решение на самом деле сформулировано так, чтобы не слишком обидеть Кремль и не очень повредить его интересам. В Европе никто не хочет и не будет сильно ссориться с богатой ресурсами Москвой, на сотрудничестве с которой можно поиметь неплохой гешефт, как официальный, так и неофициальный в виде откатов отдельным персонажам на Западе, условно говоря, в карман некоего условного Шредера. Тем более, Запад не будет ссориться с Москвой из-за разворованной, скажем откровенно, задрипанной Украины. Конечно, Россию тоже разворовывают, вывозя награбленное, в значительное мере, на тот же Запад, от чего оный Запад богатеет, а потому разворовывание России ему очень выгодно, как, впрочем, и разворовывание Украины. Но в России во множество раз больше того, что можно разворовывать, в отличие от Украины, где уже почти все разворовали.

Само же решение арбитража практически ничего не дает Украине. Самым главным, как известно, является отклонение требования "Газпрома" "бери или плати" (take or pay), что сокращает претензии Москвы на 45 млрд долларов.

Но это было самым ожидаемым, можно сказать, запрограммированным решением. И дело не только в абсурдности этого требования, которое "Газпром" навязывал не только "Нафтогазу", но и другим контрагентам еще со времен экономического бума до 2008 года по долгосрочным контрактам. И даже не в том, что такое положение в контракте выписывалось под давлением "Газпрома", а потому, согласно шведскому коммерческому праву, которым руководствуется Стокгольмский арбитраж, ожидаемо признается неправомерным.

С началом кризиса, а также с развитием энергосбережения, объемы потребления топлива начали неуклонно падать. Кроме того, Европа стала получать сжиженный газ из Катара, Северной Африки и из других источников. Объемы потребления российского газа в последние годы сократились, контрагенты в Европе стали отказываться от условия "бери или плати", а Стокгольмский арбитраж принялся штамповать решения в пользу западных компаний, отклоняя претензии "Газпрома".

Таким образом, отклонение этой претензии "Газпрома" к "Нафтогазу" имеет прецеденты в виде отклонения подобных же претензий к другим энергокомпаниям, например, к германской RWE. Шведские юристы, представляющие интересы "Нафтогаза", просто еще раз прошли по тому же судебному пути, по которому они ходили ранее, представляя интересы других фирм, и получили искомый ожидаемый результат, а также весьма весомый гонорар.

Поэтому кричать в этом вопросе о "перемоге" как-то не слишком серьезно.

Столь же сомнительным с практической точки зрения является решение арбитража о том, что цена российского газа должна быть пересмотрена с учетом рыночных условий. Иными словами она якобы будет снижена, чего давно и безуспешно добивалась Украина. Об этом, частности, заявил глава "Нафтогаза" Коболев, а в СМИ уже звучат радостные заявления о том, что подешевеет газ для населения.

При подписании контракта в 2009 году "Нафтогазу" была навязана формула исчисления цены топлива с привязкой к текущей стоимости нефти на мировом рынке с 9-месячным лагом. В подробности вдаваться не будем, но в результате, в определенные моменты Украина получала топливо по ценам, которые были существенно выше, чем "Газпром" продавал в Европу. Хотя должно быть наоборот, уже хотя бы потому, что газ поставляется через Украину.

Арбитраж постановил: пересмотреть цены по контракту купли-продажи газа, заключенному между "Газпромом" и "Нафтогазом".

Но с 2014 года!!!

Таким образом, Украина только уменьшит свой долг России за газ 2014-2015 годов примерно на 1 млрд долларов, и это, пожалуй, единственный настоящий позитив решения в Стокгольме.

Но те огромные переплаты, которые Украина совершила в 2009-2013 годах, уже никто не вернет! Повторим, что сильно обижать Москву в Европе никто не намерен. Да и крайне трудно, практически невозможно было бы выполнить решение о возврате "Газпромом" переплаченного.

Если же учесть, что с 2015 года Украина перестала закупать российский газ вообще, полностью переключившись на реверсный газ из Европы, который в то время был существенно дешевле российского, то экономической выгоды от этого решения немного. Оно имеет для Украины скорее политико-символическое значение в стиле "перемога!".

С точки зрения дальнейших закупок газа, ситуация является еще более неопределенной. Украина отказалась от покупок газа у агрессора, и это совершенно правильно с точки зрения политической. Но российский газ, по ряду оценок, сейчас был бы намного дешевле реверсного европейского. То есть с экономической точки зрения отказ от российского газа невыгоден. Украина опять будет переплачивать за газ, но теперь за реверсный газ из Европы.

Конечно, уставом "Нафтогаза" как коммерческой структуры предусмотрено получение прибыли, а следовательно, импорт газа по минимально возможной цене. Но есть совершенно справедливое политическое решение не покупать топливо у агрессора. Разговоры Коболева о том, как "Нафтогаз" будет покупать дешевый газ у "Газпрома", являются не более чем разговорами.

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В этом смысле, снятие запрета на реэкспорт российского газа Украиной вообще выглядит бессмысленным.

К тому же, предписав изменить формулу цены, арбитраж не дал пока четного разъяснения, как именно это следует сделать. В решении арбитража указано, что цена должна ориентироваться на цену газового хаба, но не указано, какого именно — австрийского Баумгартена или какого-либо другого. К тому же, в "Нафтогазе" надеялись на цену "хаб минус транзит по Украине", что логично и примерно на 30 долларов дешевле, чем цена "хаб", предписанная арбитражем. Словом, здесь пока много непонятного, и следует ожидать окончательного решения арбитража.

А ожидать можно долго. По одним оценкам, до конца этого года. По другим, до 2019 года, когда срок контракта действия окончится, и "Нафтогаз" вообще не успеет извлечь хоть какую-то выгоду из решения Стокгольмского арбитража. А ведь процесс имплементации окончательного решения арбитража тоже может затянуться надолго.

Такую сомнительную "перемогу" Порошенко и компания пытаются использовать для внутриполитических разборок и устранения политических конкурентов, которым "шьют зраду" те, кто сам является "зрадником".