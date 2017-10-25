Журналистка из Казахстана объявила голодовку в киевском СИЗО

КИЕВ, 25 окт — РИА Новости Украина. Киево-Святошинский суд Киевской области арестовал казахстанскую журналистку Жанару Ахмет на 18 дней, сообщает "Громадське" со ссылкой на адвоката журналистки Владислава Грищенко. В знак протеста журналистка объявила голодовку.

"Мы считаем, что судья незаконно привлекла к делу справку о том, что Ахмет отказано в предоставлении статуса беженца. Это была не заверенная нотариально ксерокопия. Как эта справка могла попасть в прокуратуру? Прокуратура не сторона в ее миграционном деле. Мы будем подавать апелляцию", — заявил Грищенко.

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Таким образом, журналистка должна отбыть в СИЗО еще 15 дней, с учетом уже проведенного там времени. Защита Ахмет будет обжаловать это решение. Жанара Ахмет после решения суда объявила голодовку.

Власти Казахстана инкриминирует журналистке статью 177 Уголовного кодекса — то есть, мошенничество. Защита настаивает на том, что женщина уже была на родине осуждена по этой статье и повторное наказание будет незаконным. Теперь по процедуре в течение 18 дней власти Казахстана должны отправить запрос об экстрадиции, и украинская сторона должна будет принять решение.