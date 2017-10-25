США возобновляют прием беженцев, усилив меры отбора для 11 стран

КИЕВ, 25 окт — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. США вновь начнут принимать беженцев, но усилят меры отбора для граждан 11 стран, которые считаются "особенным риском", сообщил журналистам на брифинге высокопоставленный представитель администрации США.

По его словам, соответствующий указ подпишет во вторник президент Дональд Трамп.

"Возобновляется прием беженцев, но с расширенными возможностями отбора", — сказал представитель администрации.

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"Мы объявляем сегодня об основании центров по усиленному отбору беженцев, которые приезжают на территорию США… Мы пришли к выводу, что для беженцев из 11 стран потребуются расширенные меры проверки", — добавил он.

Он отказался сообщить, о каких 11 странах идет речь. По его словам, данная мера вводится на 90 дней, до этого времени беженцев из упомянутых стран будут впускать лишь в отдельных случаях после индивидуального рассмотрения.

Ранее Трамп своим указом приостанавливал программу приема беженцев на основании необходимости их более тщательного отбора. После этого решения в США прошли десятки масштабных акций протеста и демонстраций.