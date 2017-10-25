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    США возобновляют прием беженцев, усилив меры отбора для 11 стран

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    В администрации президента США не уточнили, о каких 11 странах идет речь, однако отметили, Что Дональд Трамп подпишет соответствующий указ уже во вторник.
    Флаг США
    REUTERS Shannon Stapleton

    КИЕВ, 25 окт — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. США вновь начнут принимать беженцев, но усилят меры отбора для граждан 11 стран, которые считаются "особенным риском", сообщил журналистам на брифинге высокопоставленный представитель администрации США.

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    По его словам, соответствующий указ подпишет во вторник президент Дональд Трамп.

    "Возобновляется прием беженцев, но с расширенными возможностями отбора", — сказал представитель администрации.

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    "Мы объявляем сегодня об основании центров по усиленному отбору беженцев, которые приезжают на территорию США… Мы пришли к выводу, что для беженцев из 11 стран потребуются расширенные меры проверки", — добавил он.

    Он отказался сообщить, о каких 11 странах идет речь. По его словам, данная мера вводится на 90 дней, до этого времени беженцев из упомянутых стран будут впускать лишь в отдельных случаях после индивидуального рассмотрения.

    Ранее Трамп своим указом приостанавливал программу приема беженцев на основании необходимости их более тщательного отбора. После этого решения в США прошли десятки масштабных акций протеста и демонстраций

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