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    "Нападение" на Трампа с помощью российских флажков

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    Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой (312)

    (обновлено: )301
    Президент США шел по коридору конгресса вместе с лидером республиканцев в сенате Митчем Макконнеллом, когда один из людей, находившийся среди журналистов, бросил в его сторону охапку российских флажков и прокричал: "Трамп — это измена!".
    В Дональда Трампа бросили охапку российских флажков
    @billclarkphotos

    В сети обнародовали видео инцидента в конгрессе США, во время которого в президента Дональда Трампа бросили охапку российских флажков. 

    Трамп шел по коридору конгресса вместе с лидером республиканцев в сенате Митчем Макконнеллом, когда один из людей, находившийся среди журналистов, бросил в его сторону охапку российских флажков и прокричал: "Трамп — это измена!" и добавил: "Почему конгресс говорит о налогах, когда должны говорить об измене?"

    ​Глава Белого дома никак не отреагировал на произошедшее, а полицейские только спустя некоторое время задержали мужчину, который продолжал выкрикивать свои лозунги. Каким образом активист пробрался в число журналистов, несмотря на жесткие меры безопасности, выяснить не удалось.

    Позже полиция Капитолия, занимающаяся охраной конгресса, предъявила обвинения активисту, который бросил в президента США Дональда Трампа охапку российских флажков. Им оказался Райан Клейтон.

    Протестующий Клейтон представляет группу "Американцы действуют", в июле он уже бросал российские флаги в сторону советника и зятя президента Джареда Кушнера.

    Похожий случай произошел с Трампом ранее во время одного из его публичных выступлений: тогда его противники также разбросали российские триколоры, что, впрочем, никак не помешало проведению мероприятия главы государства.

    Противники Трампа обвиняют его в "сговоре с РФ" с целью победы на президентских выборах в 2016 году. И президент США, и власти РФ категорически отрицают такую возможность, называя обвинения беспочвенными.

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    Fox News сравнила нынешний инцидент с эпизодом 2008 года, когда иракский репортер запустил оба свои ботинка в президента США Джорджа Буша-младшего во время пресс-конференции. Тогда Бушу удалось ловко увернуться от обоих ботинков. Задержанный журналист получил три года тюрьмы и был освобожден после года лишения свободы.

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