"На моем месте может оказаться каждый". Суд по делу журналиста Муравицкого

Королёвский районный суд Житомира перенес на 2 ноября предварительное заседание по делу против журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого в госизмене за свои публикации в СМИ, в связи с отсутствием одного из адвокатов, передает корреспондент РИА Новости Украина.

Суд во вторник начал предварительное заседание по делу против Муравицкого. На первом заседании суд должен был определить, принимать ли к рассмотрению по существу дело против журналиста, закрыть его или отправить на дополнительное расследование.

В ходе суда Муравицкий сам заявил ходатайство, в котором попросил обеспечить присутствие всех его адвокатов, так как одного из них не было. Посовещавшись, суд решил удовлетворить ходатайство и перенес заседание на 14.00 2 ноября.

По мнению одного из адвокатов журналиста Андрея Гожего, третьего адвоката "умышленно" не пригласили на заседание. Второй адвокат журналиста Андрей Доманский пояснил, что Муравицкий может иметь несколько защитников. "Обвиняемый имеет право иметь до пяти защитников… В следственных действиях участвовал еще один адвокат, договор с ним не разорван и поэтому необходимо соблюсти все процессуальные права подзащитного", — сказал адвокат.

Муравицкий перед началом заседания заявил, что дело против него идеологическое и политическое. По его словам, в такой ситуации может оказаться любой журналист и любой гражданин Украины.

Служба безопасности Украины задержала Муравицкого в Житомире 1 августа. Его подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. По утверждению СБУ, его статьи публиковались на "сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины". Прокуратура сообщила, что журналисту грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. По решению суда Муравицкий находится под арестом.

Журналист вину не признает, защита считает обвинения абсурдными, а союз журналистов Украины говорит о нарушении властями прав человека и международного права.

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