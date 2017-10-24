Луценко обвинил "гастролеров Саакашвили" в подготовке госпереворота

КИЕВ, 24 окт — РИА Новости Украина. Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что соратники экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, устроившие митинг у здания парламента в Киеве, планируют силовой переворот в стране, но власти им этого не позволят; также он утверждает, что акция финансируется из-за границы.

"Право на мирный протест не означает подготовку силового переворота, который затеяла небольшая группа людей приблизительно 150-200 человек, которые… требуют от государства делать только то, что они при поддержке финансов из-за границы, и в свое время я это докажу — они финансируются из-за границы, — силовыми методами с помощью приобретения автоматического оружия… хотят навязать украинскому государству. Ответственно заявляю: это у них не выйдет, они не пройдут", — заявил Луценко, выступая во вторник на заседании совета регионов в Киеве.

По его словам, "в этом запланированном перевороте принимают участие гастролеры без гражданства", и Саакашвили в то время, когда возглавлял Одесскую область, заставил своих подчиненных оформить разрешения на постоянное проживание 20-ти гражданам Грузии "как ценным деятелям культуры".

"Теперь эти деятели… именно они с оружием охраняют Саакашвили, находятся в лагере и планируют этот силовой переворот, это не пройдет", — заявил Луценко.