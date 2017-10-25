Саакашвили сделал селфи из "президентского номера" в палаточном городке

КИЕВ, 25 окт — РИА Новости Украина. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили опубликовал фотографию из палатки, в которой он ночевал, в палаточном городке у Верховной Рады.

Михаил Саакашвили, facebook Саакашвили в палатке

Накануне Саакашвили поселился в палатке вместе с протестующими возле здания Рады.

Саакашвили сообщил, что в среду возле Рады пройдут лекции и семинары по политическим реформам и информационным вопросам.

Впрочем, не все жители палаточного городка у здания Верховной Рады Украины, в котором на утро среды насчитывается не более 200 человек, смогли подтвердить, ночевал ли бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили с протестующими в лагере.

Опрошенные РИА Новости жители палаточного лагеря разошлись во мнении относительно того, провел ли политик всю ночь в городке. На вопрос корреспондента некоторые просто улыбались, некоторые заявляли, что не видели его, третьи утверждали — что да, ночевал.