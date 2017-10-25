Жители палаточного городка разошлись во мнении, ночевал ли Саакашвили у Рады

КИЕВ, 25 окт — РИА Новости Украина. Не все жители палаточного городка у здания Верховной Рады Украины, в котором на утро среды насчитывается не более 200 человек, смогли подтвердить, ночевал ли бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили с протестующими в лагере.

Опрошенные РИА Новости жители палаточного лагеря разошлись во мнении относительно того, провел ли политик всю ночь в городке. На вопрос корреспондента некоторые просто улыбались, некоторые заявляли, что не видели его, третьи утверждали — что да, ночевал.

В информационном штабе палаточного городка РИА Новости сначала сообщили, что Саакашвили не ночевал возле Рады, однако потом заявили, что все-таки он провел там ночь. При этом в штабе отметили, что на данный момент экс-президента Грузии в палаточном городке нет. В палатку, где он якобы ночевал, журналистов не пускают.

Михаил Саакашвили заявил, что провел ночь в палатке у здания Верховной Рады в Киеве, и пригласил украинцев в среду вечером на собрание.

Накануне Саакашвили поселился в палатке вместе с протестующими возле здания Рады.

"Я провел сегодняшнюю ночь в палатке перед Верховной радой, там, где собрались люди и ждут 7 ноября, когда Верховная рада должна принять три обещанных закона для того, чтобы сделать первые шаги для смены системы", — сказал Саакашвили на видео, которое опубликовано на его странице в Facebook. На нем видно, что политик выходит с брезентовой палатки и говорит "Доброе утро!"

Саакашвили сообщил, что в среду возле Рады пройдут лекции и семинары по политическим реформам и информационным вопросам. "И мы ждем вас. А в 7 (19.00) у нас общее собрание, куда люди могут приходить после работы и говорить о том, как сменить систему", — добавил Саакашвили.