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    Саакашвили получил документы из АП о лишении гражданства

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    (обновлено: )13
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 окт — РИА Новости Украина. Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили заявил, что получил документы от Администрации президента о лишении его гражданства Украины и намерен его обжаловать.

    Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В АП это объяснили тем, что Саакашвили предоставил недостоверные данные при его получении.

    "Сегодня или завтра я иду в суд, потому что наконец-то мы получили документы от администрации президента по гражданству и мы будем обжаловать лишение меня гражданства", — заявил Саакашвили в среду в ходе общения с журналистами, видеотрансляцию которого вело УНН.

    Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Возбуждено дело по пяти статьям. Мостиский районный суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы и назначил ему штраф в размере около 130 долларов.

    Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили в ноябре 2013 года. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила ему обвинения по нескольким уголовным делам, в том числе о растрате около 5 миллионов долларов госсредств на личные нужды. Позднее Саакашвили был объявлен во внутригосударственный розыск.

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