Что ждет Саакашвили в Украине? Разговор юриста с политологом

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Государственная миграционная служба Украины отказалась предоставлять Михаилу Саакашвили политическое убежище. Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко. Он добавил, что препятствий для экстрадиции нет.

Заявление генпрокурора прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы адвокат, управляющий партнер юридической фирмы "Можаев и партнеры" Михаил Можаев.

Как теперь должны действовать правоохранители?

— Обычно в такой ситуации все руководствуются действующим законодательством, которое четко устанавливает, что фактически должно быть решение о принудительном возврате на территорию страны, где человек раньше проживал, либо на территорию своей страны и фактически лицо, которому отказали в продлении визы или в правах нахождения на территории Украины, ему дается строк для добровольного покидания страны. Обычно дается до 30 дней. Если человек в течении этого времени не покидает страну, то, соответственно, сами органы миграционной службы имеют право обратится с исковым заявлением о принудительном выдворении данного лица из страны.

Кто должен это делать?

— По сути, это решение принимают органы миграционной службы, которые принимают решение продлить визу или не продлить визу. То есть, соответственно, они уже в дальнейшем определяют судьбу данного человека.

На каких основаниях Саакашвили сейчас пребывает в Украине?

— Если он находился на территории Украины на основании того, что у него была виза с определенным сроком, и срок этой визы закончился, он, соответственно, обратился в органы миграционной службы, чтобы ему дали статус беженца. И при том, кстати, статус беженца определяется положениями, которые предусмотрены в законе. Если ему, например, отказали в принятии его как беженца, то он, во-первых, имеет право обжаловать в судебном порядке это решение, и пока идет процедура обжалования, у него, по сути, есть право нахождения на территории Украины.

То есть после этого решения, Саакашвили имеет право находиться на территории Украины 30 дней и потом подавать жалобу на это решение?

— Да. Он еще сразу же при получении этого решения, при получении ответа имеет право обратится в административный суд и обжаловать это решение.

Как вы считаете, будет ли Саакашвили обжаловать это решение?

— Первое решение – это о том, чтобы его выдворить из страны, это первое решение. Второе решение – о принудительном выдворении, то есть решение о принудительном выдворении принимает суд. И уже органы миграционной службы, которые, например, перед этим выдали решение о его депортации, если он добровольно его не выполнил, они обязаны прийти в суд и получить решение суда, где будет установлено, что такое-то лицо подлежит депортации из страны в такие-то сроки плюс еще дополнительно устанавливается срок, в течении которого данное лицо не может посещать страну. Это обычно от трех до пяти лет.

Кроме политического убежища, на что еще может рассчитывать Саакашвили, чтобы остаться в стране?

— Опять-таки, если взять закон о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства, там есть четкие критерии, когда человека нельзя выдворить из страны. Когда, например, в его стране у него есть угроза жизни и здоровью и т.д.. То есть, по сути, Саакашвили должен опираться на те нормы закона, которые действуют, если мы говорим о правовом поле, и подкладывать под каждую позиции доказательства того, что его нельзя, например, выдворить или то, что наоборот, что он должен остаться в Украине и Украина обязана ему просто выдать право на проживание в стране.

Луценко заявляет, что акции протеста под ВР финансируются из Грузии. Предусмотрено ли в украинском законодательстве наказание за финансирование акций протеста иностранными гражданами?

— В правовой плоскости любые общественные организации, которые проводят те или иные собрания или митинги, должны быть санкционированы властью. То есть перед проведением этих митингов подается заявка и т.д. на организацию этих митингов. Соответственно, если митинг был легальный, это один вопрос, кто его финансирует – это уже неважно. Но если, например, не было разрешения на проведение митинга, то тогда нужно смотреть, что именно в результате этого митинга были нарушены права и свободы граждан, было уничтожено их имущество или государственное имущество пострадало. И потом уже выбирать ту квалификацию преступления, которая связана с этими действиями, потому что просто так сказать эфемерно, что финансировалось тем-то, те-то должны нести ответственность, за каждые действия у нас в Украине несут ответственность персонально лица, которые виновны в совершении тех или иных действий. Соответственно, их и нужно привлекать.

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Политические аспекты ситуации проанализировал политолог Александр Кочетков.

Почему именно сейчас мы слышим сообщение, что Саакашвили отказали в статусе беженца?

— Это реакция власти на происходящее под ВР. Дело в том, что этот общественный конфликт, общественный протест чрезвычайно раздражает президента Украины, потому что в нем участвует его бывший друг — Саакашвили, которого президент Украины считает себе обязанным, поскольку он его приютил, так сказать, в Украине. Вот этот конфликт раздражает президента. И ему, несмотря на политические невыгодности ужесточения ситуации, ему хочется все равно ужесточить ее и добиться своего. Поэтому конфликт пошел в сторону, так сказать, Саакашвили и его присутствия в стране. То есть в данном случае эмоциональная реакция — убрать всех грузинов, включая Саакашвили, из Украины любой ценой, не особенно обращая внимания на юридические тонкости, раз, и на политические аспекты, два. Поэтому пошла такая эскалация конфликта и, скажем, то, что миграционная служба не предоставит Саакашвили убежище в Украине, это будет совершенно очевидно и он, Саакашвили, должен был к этому готовится. Другой вопрос, что по складу характера он не такой человек, который готовится к чему-либо. Он все время действует по обстоятельствам, импровизируя.

Кому выгодно пребывание Саакашвили в Украине?

— Присутствие Саакашвили тут выгодно единственно оппозиции, системной оппозиции, которая имеет закоренелые политические структуры. Прежде всего, Юлии Тимошенко и ее «Батькивщине», для которых Саакашвили раскачивает ситуацию, подталкивая ее к досрочным парламентским, возможно, президентским выборам. То есть воспользоваться этой ситуацией, которую создает Саакашвили, смог бы президент Украины системно и готовящийся к такому развитию событий.

Какие последствия экстрадиции Саакашвили понесет украинский политикум?

— А вот тут сложно, потому что протестующая сторона, как бы не добилась явных успехов. Из ряда протестующих ушли умеренные силы, скажем, Реанимационный пакет реформ и т.д., которые ее поддерживали. А оппозиция пошла тоже по пути, скажем, сознательной радикализации ситуации. То есть они как бы поставили палатки на проезжей части, провоцируя власть эти палатки убрать, то есть провоцируя силовое столкновение.

Так вот, ситуация с депортацией Саакашвили – это та же самая провокация и к ней Саакашвили будет готовиться, чтобы это не получилось так просто, как произошло с его соратниками. Их запаковали, посадили в самолет Нацгвардии и спокойно отправили в Грузию. Он будет готовиться, будет охрана, так просто он себя захватить не позволит, то есть эта эскалация с непредсказуемыми последствиями. Если прольется кровь, то в Украине тогда, действительно, возможны, более серьезные, более массовые народные протесты.

Политолог Кирилл Молчанов в эфире радиостанции Голос Столицы высказал мнение, что Саакашвили на самом деле продвигает идеи, которые были навязаны западными политиками.

А экс-замглавы администрации президента Андрей Портнов уверен, что протесты организованные Саакашвили играют только на руку Порошенко.