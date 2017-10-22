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    Политолог о новом "майдане": Саакашвили оказался в глупой ситуации

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    Третий Майдан на паузе. Слово - за Радой (234)

    (обновлено: )12010
    По словам политолога, директора Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павла Рудякова, протесты у Верховной Рады - это не "майдан" Саакашвили.
    РИА Новости Украина

    "Любопытно было посмотреть на Саакашвили во вторник и в четверг: он излучал оптимизм, производил впечатление победителя, триумфатора, входящего в побежденный город. А потом он уже был озабочен, не улыбался, скромно стоял на сцене. Мне кажется, он получил не тот результат, который хотел", — сообщил политолог в ходе пресс-конференции РИА Новости Украина.

    В протестах принимают участие очень разнообразные силы: у каждого из них свои задачи, и они прикрылись Саакашвили, добавляет эксперт. Саакашвили же оказался в глупой ситуации, потому что он остался один, и уже не он наступает, а наступают на него.

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    "Мне кажется, что этот вялотекущий процесс будет так же вяло протекать, и сейчас то, что заявлено всеми субъектами, это была предпродажная подготовка. Товар показали, радикальные силы, те, кто вооружены уже сегодня, показали, что у них есть товар поприличнее чем то, что предложил Саакашвили, и теперь будут искать покупателя. Покупателем может оказаться Петр Алексеевич (Порошенко), ему бы это было выгодно, потому что у него — самая нестабильная ситуация", — заявил Рудяков.

    Он напомнил, что во время прежних майданов были провокации и из-за них ситуация раскручивалась. И теперь, считает он, провокации не исключены, "наоборот, они запрограммированы". Скорее всего, страна будет выходить из этой ситуации тоже через Майдан, но через какой — пока непонятно.

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