Вице-спикер Рады отреагировала на ультиматум "майдана" Саакашвили

КИЕВ, 22 окт — РИА Новости Украина. Нардеп от "Самопомочи", один из координаторов акции протеста под Верховной Радой Егор Соболев должен на протяжении пяти рабочих дней выполнить пункты ультиматума первого вице-спикера Верховной Рады Ирины Геращенко. Свои требования она озвучила в Facebook.

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"Первое. Уплатить сумму сломанных в ВР микрофонов. Можно из денег, выделенных на "акции протеста"… Второе. Снять с себя государственный флаг и перестать использовать его как плащ гладиатора из детских комиксов или банное полотенце. Третье. Немедленно убрать Мариинский парк и дать возможность киевлянам и гостям столицы насладиться золотой осенью в лучшем киевском парке. Четвертое. Немедленно убрать свой хлам с проезжей части и разблокировать движение автомобилей в городе, страдающем от пробок", – написала Геращенко.

В пятом пункте она потребовала взять публичную ответственность на себя и членов своей фракции "за редуты и цирк, устроенный ими зимой в Донбассе, которые нанесли ущерб украинскому бюджету в размере 1% ВВП на 2017 год и отсрочили освобождение заложников".

По словам первого вице-спикера, "к другим участникам цирка" у нее вопросов и ультиматумов нет.

"Если надо, за час соберу под этим ультиматумом 150 подписей – для солидности и зеркальности, так сказать", – заявила Геращенко.

Ранее участники акции протеста возле Верховной Рады объявили президенту Петру Порошенко ультиматум. Президенту предлагают в течение пяти дней внести в парламент законопроекты об импичменте и об Антикоррупционном суде.