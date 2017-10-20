Поблагодарим Саакашвили за новый социологические замеры

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

Митинг стартовал возле Верховной Рады во вторник, 17 октября, под лозунгами необходимости проведения большой политической реформы, и до сих пор продолжается. В настоящее время гораздо меньше людей принимают в нем участие, чем в первый день.

Остались протестовать у Рады только участники "Движения новых сил" Михаила Саакашвили, и депутаты Семен Семенченко и Егор Соболев со своими «группами поддержки». Все остальные протестующие представители других политсил и общественных организаций решили больше не участвовать в акции протеста и добиваться выполнения своих требований другими способами.

Как долго может продолжаться протест и есть ли в обществе запрос на подобные митинги, проанализировал в эфире радиостанции Голос столицы политолог, директор социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк.

Долго ли будет продолжаться акция протеста у парламента?

— Когда проводят какие-то кампании, маркетинговые, или политические, то есть такое понятие как фокус-группа. То есть собирают людей, которые представляют интересы разных слоев общества, и с ними работают, изучают их настроения для того, чтобы спроектировать полученные результаты на настроения целого общества. Вот нечто подобное и провел Саакашвили вместе со своими сторонниками. То есть это был такой социологический замер, благодаря которому они пытались понять, насколько общество восприимчиво к их лозунгам, к их требованиям, которые достаточно отвлеченные, и, в общем-то, обществу не понятные.

Фактически проба мобилизационного ресурса?

— Не совсем так. Нужно было понять, во-первых, к каким призывам буде восприимчиво общество, за чем оно пойдет, и вообще насколько оно готово сейчас подниматься на протесты, и насколько оно готово свои претензии к власти, которые конечно же у общества есть, материализовывать в каких-то уличных протестах, особенно с этими людьми, которые их возглавили. В общем-то, результаты, которые были получены, не могут вдохновлять организаторов этого протеста. Собственно говоря, что и выразилось в том, что большая часть сказала, что они участие в акции прекращают. Естественно, завернув это все в красивую обертку, что они будут сопротивление продолжать другими способами. Это один момент. А второй заключается в том, что своих требований они не добились. И это вторая подоплека, вторая главная причина, почему они вышли из этого сопротивления. Поскольку у них было три требования, и ни одного из них не достигнуто.

Если проба сил оказалась не очень удачной, и организаторы не очень могут порадоваться результату, означает ли это, что не будет новых попыток сделать то же самое?

— Конечно, будет. Потому что Саакашвили очень способный организатор уличных протестов. К тому же имеющий огромный опыт и имеющий за спиной опыт побед в результате таких акций. Это одна причина. А вторая заключается в том, что сейчас фактически у него других ресурсов влияния на политическую ситуацию нет. У него цель — вернуться в большую политику и занять здесь достаточно заметное место. Но в ВР у него нет своей фракции, его представители, члены его команды выдавлены практически из всех других структур. Единственное, что в НАБУ заместитель директора Артема Сытника его давний соратник Гизо Углава, есть у них этот ресурс в НАБУ. Вот кроме этого, собственно говоря, уличные протесты остаются единственным способом его давления на власть. И, как показали эти акции под ВР, в общем-то, власть к этому готова, и пока что ей удается достаточно успешно локализовывать эти протесты, и держать их в контролируемых формах.

Эта акция - просто проба сил своего мобилизационного ресурса, или это была демонстрация своих возможностей потенциальным спонсорам подобных акций?

— Тут если рассматривать второй вариант, то спонсоры явно остались бы не под впечатлением. Поскольку собрать, удержать всего один день такое небольшое количество, как от четырех до шести тысяч человек, при том, что акция была анонсирована месяц назад, и там названа мобилизацией и другими красивыми словами. Это то, что касается фактического воплощения. Что касается идеологического наполнения, тут тоже есть очень большие дела, очень большие проблемы, поскольку Саакашвили в уличных протестах очень способный руководитель, а что касается работы как орговика, это его слабое место, что вся страна увидела, когда он был губернатором Одесской области. То есть необходимо было и подготовить более массовую акцию, и идеологически обеспечить ее наполнение гораздо более основательно, чем эти три отвлеченные, искусственно объединенные требования, которые они выдвинули, и за которыми народ не пошел. И были еще и другие проблемы, которые касались собственно проведения этой акции, когда не удавалось решать в ВР, продавливать нужные решения и так далее. То есть это был предварительный замер настроений общества. Они имеют возможность, организаторы акции, сделать для себя определенные выводы и понять, как двигаться дальше. Так что будем наблюдать. В ближайшее время наверняка они еще будут в этом направлении двигаться дальше.

Какие лозунги они теперь могут попробовать взять на вооружение?

— Возможно, появятся еще какие-то более популистские требования. Но то, что касается этих трех требований: Антикоррупционный суд, отмена депутатской неприкосновенности и выборы на новой основе, это и костяк их требований, поскольку это их алгоритм, при котором они постараются укрепить свои позиции во власти. Возможно, будет выдвинут еще, будут добиваться закона об импичменте президента, и так далее. Поскольку уже объявили, что намерены, Саакашвили призывал уйти президента Петра Порошенко. Возможно, будут еще какие-то заявления, которые касаются экономических прегрешений власть имущих, поскольку Саакашвили в этом плане получил тоже неплохой опыт, когда проводил свои антикоррупционные форумы по всей стране. Я думаю, в этом направлении еще могут нас ожидать новации.

Подобные акции могут быть действительно такой попыткой обкатать проект объединенной оппозиции?

— Надо сказать, что в Украине были примеры успешных действий объединенной оппозиции, начиная с форума национального спасения в 2001 году, потом акция «Восстань, Украина!» в 2002. Они были более успешные, чем даже та же акция «Вставай, Украина!». Но тем не менее, ее опыт пригодился во время Майдана. Вопрос заключается в том, что тут два плана. Первый план — удастся ли им найти какую-то общую основу, такую, которая бы позволила разнонаправленные стороны свети воедино. Здесь пока что такой идеи нет. И даже наметок не прослеживается, чтобы она появилась. Это один момент. И второй вопрос — надо решить конечно очень важный момент по поводу лидерства, кто будет лидером. То есть Саакашвили однозначно самая заметная фигура в уличных протестах, а в ВР, конечно, такой фигурой была Юлия Тимошенко. Но это два разных очень политика, которые друг другу пальму первенства не уступят, даже между собой они не смогут договориться в долгоиграющих каких-то проектах. Тем более, там есть еще Валентин Наливайченко и Анатолий Гриценко, и другие, у которых также есть свое видение. И они естественно будут предлагать какие-то свои такие соображения. Так что будем смотреть, насколько им удастся продвинуться в направлении выработки такой консолидированной платформы. Пока что можно говорить, что они в таких именно ситуативных не долгоиграющих проектах могут объединяться. И быстро разбегаться, как мы это уже увидели.

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Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман, комментируя происходящее под стенами парламента, заявил, что активисты красивыми лозунгами прикрывают свою жажду власти.

Напомним, посты Егора Соболева в Facebook направлены на то, что любыми способами, привлечь большее количество сторонников к своей акции, настраивая их против правоохранителей и искажая информацию об их действиях, считает спикер МВД Артем Шевченко.