наверх
22.10.201709:30
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Протесты под Радой: вечерние бдения и Саакашвили на фасаде

    Тема:

    Третий Майдан на паузе. Слово - за Радой (236)

    (обновлено: )7810
    Протесты под Верховной Радой
    Протесты под Верховной Радой
    Протесты под Верховной Радой
    Протесты под Верховной Радой
    Протесты под Верховной Радой
    Протесты под Верховной Радой
    Протесты под Верховной Радой
    Протесты под Верховной Радой
    Протесты под Верховной Радой
    УНИАН
    Протесты под Верховной Радой
    Протесты под Верховной Радой
    УНИАН
    Протесты под Верховной Радой
    Протесты под Верховной Радой
    УНИАН
    Протесты под Верховной Радой
    Протесты под Верховной Радой
    УНИАН
    Протесты под Верховной Радой
    Протесты под Верховной Радой
    УНИАН
    Протесты под Верховной Радой
    Протесты под Верховной Радой
    УНИАН
    Протесты под Верховной Радой
    Протесты под Верховной Радой
    УНИАН

    Рекомендуем

    Жестокая Азия. Бои на выживание бойцовых собак и диких кабанов в ИндонезииЖестокая Азия. Бои на выживание бойцовых собак и диких кабанов в Индонезии (18+)03:32 22.10.2017
    Забавные фото животныхОбхохочешься! Самые "неудачные" снимки животных22:40 21.10.2017
    Конкурс Ms. Senior America 2017Пенсионерка года! В США выбрали "Мисс Возрастная Америка"16:56 21.10.2017
    Модель Камбрия Джой покоряет интернетСексапильная орхидея. Модель Камбрия Джой возбуждает сеть горячими формами13:27 21.10.2017
    Суд избирает меру пресечения Елене Зайцевой в ХарьковеФотоитоги 20 октября: суд над Зайцевой и "Петя, жуй" под Радой17:44 20.10.2017
    Митинг под Верховной Радой , 20 октября 2017А возле Рады музыка играет. Будни палаточного городка17:03 20.10.2017
    "Больница начинается с банкомата". Лучшие фотожабы на медреформу16:15 20.10.2017
    Шикарнейшая фигура 50-х: легендарная Бетти Бросмер15:51 20.10.2017
    Суд избирает меру пресечения Елене Зайцевой в ХарьковеПодозреваемая в смертельном ДТП в Харькове в окружении полиции и прессы14:12 20.10.2017
    Все фотоленты
    Протесты под Верховной Радой

    Вечером в субботу, 21 октября, во время вече возле Верховной Рады в Киеве бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили представил свой "План спасения Украины за 70 дней".

    Политик установил на площади Конституции направленный на здание украинского парламента проектор и представил свою программу. Он транслировал слайды, как "за пять сессионных дней изменить страну", в частности, какие законопроекты необходимо принять.

    Так, Саакашвили предлагает принять закон об импичменте, закон об олигархах и другие. Вокруг политика собрались несколько десятков человек и слушали его программу.

    Ссылки по теме:
    Теги: