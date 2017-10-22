Протесты под Радой: вечерние бдения и Саакашвили на фасаде

Вечером в субботу, 21 октября, во время вече возле Верховной Рады в Киеве бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили представил свой "План спасения Украины за 70 дней".

Политик установил на площади Конституции направленный на здание украинского парламента проектор и представил свою программу. Он транслировал слайды, как "за пять сессионных дней изменить страну", в частности, какие законопроекты необходимо принять.

Так, Саакашвили предлагает принять закон об импичменте, закон об олигархах и другие. Вокруг политика собрались несколько десятков человек и слушали его программу.