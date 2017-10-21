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    Саакашвили показал на фасаде Рады, как спасти Украину за 70 дней

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    Третий Майдан на паузе. Слово - за Радой (230)

    (обновлено: )61461
    Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили представил в субботу вечером свой "План спасения Украины за 70 дней".
    facebook.com/SaakashviliMikheil

    Как передает корреспондент РИА Новости, политик установил на площади Конституции направленный на здание украинского парламента проектор и представил свою программу. Он транслировал слайды, как "за пять сессионных дней изменить страну", в частности, какие законопроекты необходимо принять.

    Так, Саакашвили предлагает принять закон об импичменте, закон об олигархах и другие. Вокруг политика собрались несколько десятков человек и слушали его программу.

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