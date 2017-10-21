Саакашвили показал на фасаде Рады, как спасти Украину за 70 дней

Как передает корреспондент РИА Новости, политик установил на площади Конституции направленный на здание украинского парламента проектор и представил свою программу. Он транслировал слайды, как "за пять сессионных дней изменить страну", в частности, какие законопроекты необходимо принять.

Так, Саакашвили предлагает принять закон об импичменте, закон об олигархах и другие. Вокруг политика собрались несколько десятков человек и слушали его программу.

Смотрите также: Семенченко о провокаторах среди митингующих под Радой