ДНР о "майдане" Саакашвили. "Прощупывание почвы" для смены власти

КИЕВ, 21 окт — РИА Новости Украина. Акции протеста в Киеве, возможно, связаны с "прощупыванием почвы" для последующей смены власти в Украине, считает полпред ДНР в контактной группе по Донбассу Денис Пушилин.

"Все, что сейчас делается — возможное прощупывание почвы насчет смены власти. (Президент Украины Петр) Порошенко себя изжил, Порошенко является недоговороспособным по своим обязательствам не только с нами, но и со странами Европы, Запада. Я бы не исключал какого-то вывода новых персонажей на (политическую) сцену", — сказал журналистам в субботу Пушилин.

Он также не исключает, что это попытка отвлечь внимание жителей Украины от тяжелой ситуации в стране.

"Все, что происходит в Киеве — попытка в очередной раз ситуацию усложнить таким образом, чтобы не отвечать на острые вопросы простых граждан. Людей сейчас волнуют вопросы ЖКХ, губительной медицинской реформы", — добавил Пушилин.

Ранее сообщалось, что экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили также собирает вече под Радой в Киеве, однако его мероприятие запланировано на 12.00 воскресенья.

Во вторник, 17 октября, несколько тысяч человек с флагами партий "Национальный корпус" (создана на базе спецбатальона "Азов"), ВО "Свобода", а также партии экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили "Движение новых сил", ВО "Батькивщина", "Объединение "Самопомич", "Гражданская позиция" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Верховной Рады с требованиями отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. Правоохранители усилили охрану общественного порядка в правительственном квартале, полиция перекрыла движение на центральных улицах.

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В результате столкновений в центре Киева пострадали несколько человек, в том числе двое правоохранителей. Итогом митингов стало установление палаток под зданием Рады на улице Грушевского.

В четверг, 19 октября, активисты Общественного движения "Чесно", "Реанимационного пакета реформ", "Автомайдана", "Антикоррупционного штаба" и "Центра противодействия коррупции" заявили о прекращении участия в акции протеста под Верховной Радой.