Семенченко о провокаторах среди митингующих под Радой

Люди, избившие правоохранителей во время акции протеста под Верховной Радой, могли быть отправлены туда специально, чтобы показать "животные инстинкты" протестующих, заявил народный депутат от "Самопомочи" Семен Семенченко.

"Я видел эту ситуацию. Также видел и другую сторону. Недавно я нес гражданского, которого избила полиция. Однако этих кадров телевидение не показываете. Так же, как все молчат об избиении старой женщины во время мирного протеста", — сказал Семенченко в эфире телеканала ZIK.

Нардеп утверждает, что на митинге "полиция провоцировала людей на кровавые сценарии, устраивала драки и убегала".

"Я видел, как поставили обычных ребят из Нацгвардии живым щитом. Кроме того, выбегали "беркуты". Почти все переаттестовались в полицию. Они били людей и убегали назад, таким образом провоцируя на кровопролитие", — утверждает политик.

Во вторник, 17 октября, несколько тысяч человек с флагами партий "Национальный корпус" (создана на базе спецбатальона "Азов"), ВО "Свобода", а также партии экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили "Движение новых сил", ВО "Батькивщина", "Объединение "Самопомич", "Гражданская позиция" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Верховной Рады с требованиями отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. Правоохранители усилили охрану общественного порядка в правительственном квартале, полиция перекрыла движение на центральных улицах.

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В результате столкновений в центре Киева пострадали несколько человек, в том числе двое правоохранителей. Итогом митингов стало установление палаток под зданием Рады на улице Грушевского.

В четверг, 19 октября, активисты Общественного движения "Чесно", "Реанимационного пакета реформ", "Автомайдана", "Антикоррупционного штаба" и "Центра противодействия коррупции" заявили о прекращении участия в акции протеста под Верховной Радой.