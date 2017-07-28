Семенченко призвал Саакашвили "не морочить голову" и возвращаться в Киев

КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина. Экс-главе Одесской ОГА Михаилу Саакашвили надо возвращаться в Украину, так как здесь у него высокий уровень народной поддержки, заявил народный депутат от фракции "Самопомич" Семен Семенченко.

Нардеп сообщил, что в ночь на пятницу с группой единомышленников прибыл в киевский аэропорт "Жуляны", чтобы встретить и поддержать соратника Саакашвили, бывшего прокурора Одесской области Давида Сакварелидзе.

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В среду, 26 июля, Миграционная служба Украины сообщила, что президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Ранее Саакашвили заявлял, что после утраты грузинского гражданства у него нет другого гражданства, кроме украинского.

"Решили с друзьями встретить в "Жулянах" David Sakvarelidze. Надо поддержать людей в трудную минуту. Только приехали в аэропорт, а тут типа пожар, всем покинуть помещение. В ответ дружный жизнерадостный смех. Оказывается, две трети зала тоже пришли поддержать. После этого пожар внезапно закончился", — написал Семенченко на своей странице в Facebook.

Facebook Семена Семенченко Комментарий Семена Семенченко о Михаиле Саакашвили

"Думаю, Mikheil Saakashvili надо не морочить голову, покупать билет и прилетать в Киев. А все, кому противно смотреть, в какое дерьмо превратился Петр Алексеевич, тоже придут встретить. Из принципа)). В Украине источником власти является народ. А не полуразвалившаяся собачья будка", — добавил нардеп.

В свою очередь сам Сакварелидзе, который ранее опасался, что его могут не впустить в Украину, поблагодарил прибывших на встречу за поддержку, выразив готовность "продолжать борьбу".

Facebook David Sakvarelidze Встреча Давида Сакварелидзе в аэропорту "Жуляны" в Киеве

В ноябре 2013 года Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам.

В 2015 году Петр Порошенко предоставил Саакашвили украинское гражданство, а также подписал указ о его назначении главой Одесской областной госадминистрации. В ноябре 2016 года Саакашвили ушел в отставку с поста губернатора Одесской области, заявив о нежелании властей Украины бороться с коррупцией.

В 2015 году прокуратура Грузии заявила, что потребует от украинских властей экстрадировать Саакашвили на родину. Летом того же года президент Грузии подписал указ о лишении Саакашвили грузинского гражданства из-за получения им украинского паспорта. При этом представители грузинских властей пояснили, что лишение Саакашвили грузинского гражданства не исключает возможности его экстрадиции.

Минюст ранее заявил, что Саакашвили будет задержан сразу же по прибытии в Грузию. При этом, по информации ведомства, Киев уже дважды отказал в экстрадиции экс-президента.