Семенченко обвинил Авакова в организации незаконной слежки за нардепами

КИЕВ, 9 сен — РАИ Новости Украина. Народный депутат от фракции "Самопомич" Семен Семенченко утверждает, что за ним ведется слежка по личному распоряжению министра внутренних дел Арсена Авакова.

"Аваков! Какого хера подставлять патрульных полицейских и заставлять следить за народными депутатами? Отправляй на беспредел своих карманных шизофреников, а не нормальных молодых парней! Свои фейковые "ориентировки" засунь себе в одно место. Извинения от патрульных я принял. До этого я просто отпускал пойманных на слежке. Например, вчера днем сотрудников СБУ в Сумской области. Теперь будем задерживать с помощью общественности", — написал Семенченко рано утром в субботу на своей странице в Facebook, опубликовав также два фото.

При этом нардеп не сообщил никаких деталей происшествия.

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Facebook Семена Семенченко Комментарий Семена Семенченко

Отметим, в ночь на субботу при въезде в Бровары Киевской области правоохранители остановили автоколонну участников торговой блокады Донбасса, которая через Киев следовала в Краковец (Львовская область) для поддержки экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили. Как позже заявили активисты, полицейский спецназ и бойцы Нацгвардии заблокировали колонну и начали обыскивать автомобили.

Одним из организаторов торговой блокады является Семенченко.