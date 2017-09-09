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    Общество

    Семенченко обвинил Авакова в организации незаконной слежки за нардепами

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    Член парламентской фракции "Самопомич" утверждает, что министр внутренних дел Арсен Аваков организовал слежку за народными депутатами, подставляя тем самым патрульных полицейских.
    Семен Семенченко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 9 сен — РАИ Новости Украина. Народный депутат от фракции "Самопомич" Семен Семенченко утверждает, что за ним ведется слежка по личному распоряжению министра внутренних дел Арсена Авакова.

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    "Аваков! Какого хера подставлять патрульных полицейских и заставлять следить за народными депутатами? Отправляй на беспредел своих карманных шизофреников, а не нормальных молодых парней! Свои фейковые "ориентировки" засунь себе в одно место. Извинения от патрульных я принял. До этого я просто отпускал пойманных на слежке. Например, вчера днем сотрудников СБУ в Сумской области. Теперь будем задерживать с помощью общественности", — написал Семенченко рано утром в субботу на своей странице в Facebook, опубликовав также два фото.

    При этом нардеп не сообщил никаких деталей происшествия. 

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    Facebook Семена Семенченко
    Комментарий Семена Семенченко

    Отметим, в ночь на субботу при въезде в Бровары Киевской области правоохранители остановили автоколонну участников торговой блокады Донбасса, которая через Киев следовала в Краковец (Львовская область) для поддержки экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили. Как позже заявили активисты, полицейский спецназ и бойцы Нацгвардии заблокировали колонну и начали обыскивать автомобили. 

    Одним из организаторов торговой блокады является Семенченко. 

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