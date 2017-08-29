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    Семенченко о нежелании высшего военного руководства Украины побеждать

    Тема:

    Привет, оружие! Планы США по вооружению Украины (27)

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    Народный депутат напомнил, что за три года вооруженного конфликта в Донбассе в Украине "до сих пор не было построено ни одного патронного завода".
    Канал на Youtube Телеканал ZIK

    Высшее военное руководство не проявляет желания победить, поэтому Украине необходимо предоставление американского летального оружия, заявил народный депутат от фракции "Самопомич" Семен Семенченко. 

    Архивное фото /twitter.com/Yatsenyuk_AP
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    "Самое главное, что может помочь победить — это желание высшего военного руководства победить. Пока такого желания у них я не вижу. Просто приведу несколько примеров, чтоб не слукавить. За три года до сих пор не было построено ни одного патронного завода. Мы закупаем патроны и огромное количество снарядов за рубежом. Три года войны — ноль заводов", — сказал Семенченко в эфире телеканала Zik.

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    Нардеп также обратил внимание, что проект "Стена", который должен повысить уровень безопасности на границе Украины и РФ, до сих пор не завершено, а средства, которые были выделены на строительство, разворовываются.

    "Недавно НАБУ сообщил о растрате денег на проект "Стена". И еще один пример, самый главный, до сих пор мы не признали войну — войной. Мы торгуем, точнее наши чиновники у власти, в Администрации президента и олигархи торгуют с агрессором. Поэтому я выступаю за предоставление украинской армии летальной оружия, но для ее эффективного использования нужно что-то сделать с мародерством. Имею в виду наше высшее политическое руководство, говорю это откровенно", — отметил Семенченко.

    Ранее сообщалось, что решение о поставках в Украину оборонительных летальных вооружений может быть принято в течение нескольких ближайших месяцев.

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