Семенченко заявил о начале второго этапа блокады Донбасса

КИЕВ, 29 авг — РИА Новости Украина. Участники торговой блокады в Донбассе переходят к ее второму этапу, заявил экс-командир батальона "Донбасс", народный депутат от фракции "Самопомич" Семен Семенченко.

На экстренном заседании СНБО 15 марта принял решение о введении полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Это решение вступило в силу с 13.00 15 марта и будет действовать, пока "национализированные" предприятия в самопровозглашенных ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию.

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"На данный момент, с марта этого года блокада торговли с оккупантами, которую мы начали с добровольцами, волонтерами и общественными активистами легализована Указом президента и решением СНБО. Также на сегодняшний день есть серьезные результаты по укреплению национальной безопасности и нашей экономики. В частности, в результате наших действий вдвое сокращено потребление антрацитового угля, который ранее закупалсяув оккупанта, что пополняло его бюджет, это первое", — сказал Семенченко в эфире телеканала ZIK.

Второе достижение блокады, по словам нардепа, это то, что Украина начала покупать антрацитовый уголь в США — стране, которая с нами не воюет.

"И третье. Все говорили о том, что будет высокий курс доллара, что наша экономика рухнет, что наше ВВП снизится. Но случилось наоборот, доллар упал на 2 гривны, ВВП увеличилось, мы видим, что никакого коллапса у нас нет, наоборот, работа "Энергоатома" увеличилась, соответственно, увеличился и экспорт электроэнергии за границу. Более того, мы видим, что прекратилось финансирование оккупанта", — добавил Семенченко.

В то же время, по его словам, в настоящее время готовится второй этап блокады. "Сейчас мы переходим ко второму этапу. Мы должны заставить (Рината) Ахметова прекратить финансирование террористов, мы должны положить конец тарифу "Роттердам +". За лето мы серьезно накопили силы, открыли ряд лагерей вдоль российской границы и готовы, если государство и в дальнейшем будет бездействовать в деле укрепления нашей обороноспособности, действовать, как представители гражданского общества", — заявил нардеп.

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В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.