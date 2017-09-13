Пошумели подо Львовом. Орлы Семенченко рвутся в бой, но не на передовую

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Подо Львовом возле Винниковских озер расположились бывшие бойцы батальона "Донбасс", "Айдар" и еще ряда батальонов. Такое скопление людей в военной форме, бронежилетах и с огромными сумками, вызвало подозрение у правоохранителей. Но, когда представители МВД решили проверить, не перевозят ли они запрещенное, в том числе оружие и взрывчатку, это вызвало волну негодования у бойцов и угроз в адрес представителей закона со стороны ряда народных депутатов. Потому что, закон не один для всех. К ветеранам АТО, к тем, кто причисляет себя к полувоенизированным организациям, он не должен применяться.

Не гостеприимный Львов

10 сентября во Львов прибыло около 40 человек из батальона "Донбасс" из разных регионов Украины. Причина сбора — "участие в обеспечении порядка на границе в Краковце", который должен пересекать экс- президент Грузии лишенный гражданства Украины Михаил Саакашвили. По их заявлениям, их пригласили общественные активисты поддерживающие Саакашвили. Свою миссию они выполнили. Ряд бывших ветеранов АТО помогли прорвать кордон из пограничников на пропускном пункте "Шегини" и помогли лишенному гражданства Саакашвили прорваться через кордон. За это шесть человек были задержаны и дали показания. Один из них, бывший боец батальона "Донбасс" Евгений Шевченко заявил, что ему за его поступок надо выдать грамоту и наградной пистолет.

"Когда я услышал, что пункт "Шегини" заминирован, то решил, что моим гражданским долгом является немедленная помощь тем людям, которые были там заблокированы, поэтому я побежал забрать их оттуда. При этом хочу отметить, что пограничники и работники полиции оказали сопротивление и всячески пытались помешать моим попыткам спасти жизни людей, поэтому прошу привлечь виновных в преступной бездеятельности к уголовной ответственности.

Себе прошу грамоту от Луценко "За отвагу" и наградные пистолет Форт-17 от Авакова. И еще можно премию, небольшую", — так охарактеризовал свои действия бывший атошник.

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Миссия выполнена

А полиция обратила внимание и на группу "отдыхающих" на берегу Винниковских озер людей в камуфляже с футболками с надписью "Донбасс" не случайно. Они проверяли анонимное сообщение о "неизвестных людях в военной форме с сумками с оружием и взрывчаткой".

На место приехал спецназ и взрывотехники, они осматривали вещи. Оружие нашлось, но то, на которое имелось разрешение. Запрещенных вещей или взрывчатки у них не нашли.

Когда представители внутреннего корпуса батальона "Донбасс" захотели покинуть территории, полиция их не выпускала из-за процессуальных действий и они забаррикадировались. А полиция для усиления привезла в двух грузовиках нацгвардейцев. По словам представителей "Донбасса", за четыре дня это уже восьмой обыск, который у них проводят. На подмогу своим подчиненным прибыл нардеп Семен Семенченко, вместе с коллегами Владимиром Парасюком и Егором Соболевым. Они качали права, угрожали полиции неприятностями, но после того, как были завершены процессуальные действия — проверены документы у всех, правоохранители сняли блокпосты и покинули территорию. Следом за ними рассосались и бойцы из "Донбасса".

Как заверил их лидер Семен Семенченко, они свою миссию выполнили, защитили украинцев и сейчас они едут на базу под Киев, отдохнуть, а дальше продолжат торговую блокаду.

Не скучный батальон

По сути, именно батальону "Донбасс" под предводительством Семена Семенченко не сидится дома. Именно они организовали первую торговую блокаду на востоке страны, из-за которой уголь вырос в разы и под угрозой срыва оказался отопительный сезон в начале года.

25 января ветераны АТО, в числе которых были народные депутаты Семен Семенченко, Тарас Пастух и Владимир Парасюк, заблокировали ветку железной дороги Луганск — Лисичанск — Попасная на участке Горское — Золотое для пресечения торговли с оккупированными районами Донецкой и Луганской областей. Участники акции заявили, что эти меры направлены в том числе на освобождение заложников террористических формирований. 2 февраля около 50 человек с помощью автомобилей перекрыли железнодорожный переезд в Бахмуте Донецкой области. Из-за так называемой блокады едва не приостановила работу Славянская ТЭС и Кураховская ТЭС. Позже так называемые активисты заблокировали автотрассу.

Чуть позже, инициативу с блокадой у бойцов Семенченко переняло государство и они остались не у дел. Но, с началом посевной нашли себе занятие — взялись охранять фермерские хозяйства от якобы рейдерских захватов, за что уже окончательно получили наименование "продотряд", а не батальон "Донбасс".

Но опять же, после сбора урожая остались не у дел и без заработка. И снова в шальных головах возникла идея очередной "торговой блокады с оккупантами" накануне очередного отопительного сезона. А это значит, что они снова будут шантажировать власть Украины, добиваться дивидендов от предпринимателей и пополнять оскудевшие карманы и бороться с полицией, которая будет препятствовать перекрытию дорог. Да, как отметил Семен Семенченко, его бойцы больше в АТО не поедут, они там уже были и свой долг выполнили. "Донбасс" и иже с ними опять будут у всех на слуху, а перед выборами лучшей рекламы не придумать.