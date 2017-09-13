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13.09.201711:21
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    Политика

    Стало известно, в каком городе начнется "турне" Саакашвили по Украине

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    Саакашвили "окопался" во Львове: скандал продолжается (476)

    (обновлено: )70732
    Ранее Михаил Саакашвили сообщил, что в среду покинет Львов и отправится по Украине для объединения с единомышленниками. По данным партии "Движение новых сил", его тур начнется с Черновцов.
    Экс-президент Украины, экс-глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили в гостинице Леополис во Львове, 11 сентября 2017 г. 10 сентября Саакашвили удалось пересечь польско-украинскую границу в пункте пропуска Шегини.
    УНИАН

    КИЕВ, 13 сен — РИА Новости Украина. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили планирует начать свой тур по Украине с Черновцов, заявили в среду в пресс-службе партии "Движение новых сил", лидером которой он является.

    А все бегут, бегут. В сеть попали новые кадры прорыва Саакашвили. Видео
    Страна/Youtube
    А все бегут, бегут. В сеть попали новые кадры "прорыва Саакашвили"

    Ранее сообщалось, что Саакашвили ночью выехал в неизвестном направлении из гостиницы во Львове.

    Напомним, Саакашвили сообщил, что в среду покинет Львов и отправится по Украине для объединения с единомышленниками.

    "Планирует (начать тур — ред.) с Черновцов", — сказали в пресс-службе РИА Новости.

    Вместе с тем, в партии не уточнили, где сейчас находится Саакашвили и когда он планирует ехать в Черновцы.

    Лишенный украинского гражданства Саакашвили в воскресенье вечером при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Возбуждено дело по четырем статьям, в частности об организации незаконной переправки лиц через границу и сопротивлении правоохранителям.

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