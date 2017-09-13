Стало известно, в каком городе начнется "турне" Саакашвили по Украине

КИЕВ, 13 сен — РИА Новости Украина. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили планирует начать свой тур по Украине с Черновцов, заявили в среду в пресс-службе партии "Движение новых сил", лидером которой он является.

Ранее сообщалось, что Саакашвили ночью выехал в неизвестном направлении из гостиницы во Львове.

Напомним, Саакашвили сообщил, что в среду покинет Львов и отправится по Украине для объединения с единомышленниками.

"Планирует (начать тур — ред.) с Черновцов", — сказали в пресс-службе РИА Новости.

Вместе с тем, в партии не уточнили, где сейчас находится Саакашвили и когда он планирует ехать в Черновцы.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили в воскресенье вечером при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Возбуждено дело по четырем статьям, в частности об организации незаконной переправки лиц через границу и сопротивлении правоохранителям.