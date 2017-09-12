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    Полиция обнаружила близ Львова 50 человек в военной форме

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    Саакашвили "окопался" во Львове: скандал продолжается (464)

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    В Лычаковский отдел полиции поступило сообщение о том, что вблизи города Винники возле озера находится группа людей в военной форме, которые могут иметь при себе оружие и взрывчатку.
    Люди в военной форме во Львовской области, 12 сентября 2017
    ГУ НП во Львовской области/Facebook

    КИЕВ, 12 сен — РИА Новости. Полиция обнаружила в районе Львова около 50 граждан в военной форме, полиция проверяет наличие у них оружия и взрывчатки, сообщила пресс-служба Главного управления полиции во Львовской области во вторник.

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    Сообщается, что во вторник в Лычаковский отдел полиции поступило сообщение о том, что вблизи города Винники возле озера находится группа людей в военной форме, и что люди могут иметь при себе оружие и взрывчатку.

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    "На указанном месте правоохранители обнаружили около пятидесяти человек в форме со специальными средствами защиты. На месте происшествия работают патрульные полицейские, следственно-оперативная группа и сотрудники других служб. Сейчас правоохранители устанавливают личности граждан и проводят проверку на наличие оружия, взрывчатки и других запрещенных предметов", — говорится в сообщении на сайте областной полиции.

    Ранее народный депутат Украины Семен Семенченко сообщил, что правоохранители в течение четырех часов проводили обыск автомобилей ветеранов батальона "Донбасс" в городе Винники Львовской области. По его словам, они пытаются "организовать незаконное избиение ветеранов".

    zaxid.net
    Бойцы батальона "Донбасс" в Винниках Львовской области, 12 сентября 2017

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