Под Львовом бойцов "Донбасса" окружили спецназовцы - нардеп

КИЕВ, 12 сен — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады Семен Семенченко обвинил правоохранителей в провокации против бойцов батальона "Донбасс".

"Аваковцы в очередной раз устраивают идиотское шоу — провокацию против ребят из батальона "Донбасс". Опять "сообщение на 102", снова "оружие и взрывчатка в машинах", — написал нардеп на своей странице в Facebook.

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Семенченко добавил, что инцидент происходит в городе Винники Львовской области.

"Сейчас в Винниках Львовской области ребят, отдыхавших после мероприятий по обеспечению порядка на пограничном пункте "Краковец", окружил спецназ КОРД. У Авакова и Аброськина (первый заместитель главы Нацполиции — Ред.) пластинку заело", — написал парламентарий.

Семен Семенченко/Facebook, 12 cентября 2017

Депутат также выложил видео с места событий, на котором видны бойцы подразделения Нацполиции (КОРД).

Лишенный украинского гражданства Саакашвили в воскресенье при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Погранслужба Украины назвала такие действия незаконными. Возбуждено уголовное дело по двум статьям — о незаконном переходе границы и сопротивлении правоохранителям.

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