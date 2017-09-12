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    Под Львовом бойцов "Донбасса" окружили спецназовцы - нардеп

    Тема:

    Прорыв границы. Возвращение Саакашвили в Украину (447)

    (обновлено: )68740
    По словам Семена Семенченко, инцидент происходит в городе Винники Львовской области. Он добавил, что "аваковцы в очередной раз устраивают идиотское шоу — провокацию против ребят из батальона "Донбасс".
    Кадр из прямого эфира на странице Штаба блокады торговли с оккупантами
    facebook.com/shtab.blokady

    КИЕВ, 12 сен — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады Семен Семенченко обвинил правоохранителей в провокации против бойцов батальона "Донбасс".

    "Аваковцы в очередной раз устраивают идиотское шоу — провокацию против ребят из батальона "Донбасс". Опять "сообщение на 102", снова "оружие и взрывчатка в машинах", — написал нардеп на своей странице в Facebook.

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    Семенченко добавил, что инцидент происходит в городе Винники Львовской области.

    "Сейчас в Винниках Львовской области ребят, отдыхавших после мероприятий по обеспечению порядка на пограничном пункте "Краковец", окружил спецназ КОРД. У Авакова и Аброськина (первый заместитель главы Нацполиции — Ред.) пластинку заело", — написал парламентарий.

    Семен Семенченко/Facebook, 12 cентября 2017

    Депутат также выложил видео с места событий, на котором видны бойцы подразделения Нацполиции (КОРД).

    Лишенный украинского гражданства Саакашвили в воскресенье при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Погранслужба Украины назвала такие действия незаконными. Возбуждено уголовное дело по двум статьям — о незаконном переходе границы и сопротивлении правоохранителям.

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