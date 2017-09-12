Спецназ готовит "вооруженную провокацию" против бойцов "Донбасса" - нардеп

КИЕВ, 12 сен — РИА Новости Украина. Народный депутат Украины Семен Семенченко сообщает, что правоохранители в течение четырех часов проводили обыск автомобилей бойцов батальона "Донбасс" в городе Винники Львовской области, а теперь пытаются "организовать незаконное избиение ветеранов".

"Сейчас организованная преступная группировка Авакова (министр внутренних дел Арсен Аваков — Ред.) "ОПГ МВД" перекрывает подъезд к Винникам и пытается организовать незаконное избиение ветеранов батальона "Донбасс". На протяжении 4 часов все машины ветеранов были обысканы. Не было найдено никакого оружия или взрывчатки. Однако из Киева продолжают поступать команды Аброськина (первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин — Ред.) и Авакова любыми путями задержать ветеранов", — написал нардеп на своей странице в Facebook.

При этом он подчеркнул, что "аваковцы" стягивают силы и "готовят вооруженную провокацию".