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    Общество

    Спецназ готовит "вооруженную провокацию" против бойцов "Донбасса" - нардеп

    (обновлено: )3510

    КИЕВ, 12 сен — РИА Новости Украина. Народный депутат Украины Семен Семенченко сообщает, что правоохранители в течение четырех часов проводили обыск автомобилей бойцов батальона "Донбасс" в городе Винники Львовской области, а теперь пытаются "организовать незаконное избиение ветеранов".

    "Сейчас организованная преступная группировка Авакова (министр внутренних дел Арсен Аваков — Ред.) "ОПГ МВД" перекрывает подъезд к Винникам и пытается организовать незаконное избиение ветеранов батальона "Донбасс". На протяжении 4 часов все машины ветеранов были обысканы. Не было найдено никакого оружия или взрывчатки. Однако из Киева продолжают поступать команды Аброськина (первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин — Ред.) и Авакова любыми путями задержать ветеранов", — написал нардеп на своей странице в Facebook.

    При этом он подчеркнул, что "аваковцы" стягивают силы и "готовят вооруженную провокацию". 

    Семен Семенченко/Facebook, 12 сентября 2017

     

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