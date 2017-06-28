Столкновения полиции, бойцов "Донбасса" и селян в Кировоградской области

В селе Бережинка Кировоградской области во вторник произошло столкновение между правоохранителями, местными жителями и бойцами батальона "Донбасс", передает УНН со ссылкой на местных жителей.

Как стало известно, причиной этому стал продолжающийся конфликт из-за агропредприятия "Нива-2010".

"В Бережинку были стянуты подразделения Национальной гвардии и спецподразделения полиции, которые без всяких объяснений начали арестовывать и бить ветеранов и селян, которые стали на защиту своей земли. Били всех без разбора — в том числе били женщин. Пострадало около 20 человек", — сообщил источник.

Также сообщается, что бойцам "Донбасса" надели наручники и пытались их вывезти в Умань, но на границе области местные жители заблокировали автобус. В результате полиция отпустила всех задержанных.

В свою очередь, руководитель ГУ ЧП в области Сергей Кондрашенко на своей странице в соцсети сообщил, что полиция обеспечивает правопорядок и публичную безопасность вокруг спорного имущества сельхозпредприятия в селе Бережинка. По его словам, в хозяйственном споре за имущественные права обе стороны привлекают в поддержку посторонних лиц, тем самым провоцируют конфликт.

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