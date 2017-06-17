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    Фотоленты

    Столкновения во время сноса забора на берегу Днепра в Конча-Заспе

    (обновлено: )5210
    Акция Свободный доступ украинцев к берегам Днепра
    Акция Свободный доступ украинцев к берегам Днепра
    Акция Свободный доступ украинцев к берегам Днепра
    Акция Свободный доступ украинцев к берегам Днепра
    Акция Свободный доступ украинцев к берегам Днепра
    Акция Свободный доступ украинцев к берегам Днепра
    Акция Свободный доступ украинцев к берегам Днепра
    Акция Свободный доступ украинцев к берегам Днепра
    Акция Свободный доступ украинцев к берегам Днепра
    Акция Свободный доступ украинцев к берегам Днепра
    Акция Свободный доступ украинцев к берегам Днепра
    Акция "Свободный доступ украинцев к берегам Днепра"
    Facebook Lidia Goncharenko
    Акция Свободный доступ украинцев к берегам Днепра
    Акция "Свободный доступ украинцев к берегам Днепра"
    Facebook Дмитрия Фортунатова
    Акция Свободный доступ украинцев к берегам Днепра
    Акция "Свободный доступ украинцев к берегам Днепра"
    Facebook Дмитрия Фортунатова
    Акция Свободный доступ украинцев к берегам Днепра
    Акция "Свободный доступ украинцев к берегам Днепра"
    Facebook Дмитрия Фортунатова
    Акция Свободный доступ украинцев к берегам Днепра
    Все началось с "росписей" забора
    Facebook Lidia Goncharenko
    Акция Свободный доступ украинцев к берегам Днепра
    Один из организаторов акции - скандальный депутат Киевсовета "свободовец" Игорь Мирошниченко
    Facebook Lidia Goncharenko
    Акция Свободный доступ украинцев к берегам Днепра
    Забор ломали с помощью кувалд
    Facebook Lidia Goncharenko
    Акция Свободный доступ украинцев к берегам Днепра
    Активисты таки пробили "дыру" в стене
    Facebook Lidia Goncharenko
    Акция Свободный доступ украинцев к берегам Днепра
    Демонтировать весь забор сил у активистов не хватило
    Facebook Lidia Goncharenko
    Акция Свободный доступ украинцев к берегам Днепра
    Акция "Свободный доступ украинцев к берегам Днепра"
    Facebook Lidia Goncharenko

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    Акция "Свободный доступ украинцев к берегам Днепра"

    В пятницу активисты в рамках акции "Свободный доступ украинцев к берегам Днепра" пытались снести забор в Конча-Заспе, который препятствует свободному прохождению граждан к берегу речки.

    Во время "демонтажа" многометрового забора между участниками акции, на которой "засветились" бывшие нардепы-"свободовцы" Игорь Мирошниченко и Эдуард Леонив, и полицией произошли столкновения.

    Смотрите также: Нападение на пожилых участников акции против переименования пр-та Ватутина

    В результате активисты сумели снести лишь одну секцию забора, предварительно исписав его различными надписями. 

    Ранее сообщалось, что представители националистических организаций сорвали митинг противников переименования проспекта Ватутина в Киеве. 

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