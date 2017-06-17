Столкновения во время сноса забора на берегу Днепра в Конча-Заспе

В пятницу активисты в рамках акции "Свободный доступ украинцев к берегам Днепра" пытались снести забор в Конча-Заспе, который препятствует свободному прохождению граждан к берегу речки.

Во время "демонтажа" многометрового забора между участниками акции, на которой "засветились" бывшие нардепы-"свободовцы" Игорь Мирошниченко и Эдуард Леонив, и полицией произошли столкновения.

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В результате активисты сумели снести лишь одну секцию забора, предварительно исписав его различными надписями.

Ранее сообщалось, что представители националистических организаций сорвали митинг противников переименования проспекта Ватутина в Киеве.