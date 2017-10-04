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    Политика

    Семенченко: ребята из "Донбасса" в четверг выйдут под Раду

    (обновлено: )16921
    Бывший комбат "Донбасса" обращает внимание на то, что предложенный президентом законопроект о регинтеграции Донбасса предполагает, по сути, амнистию для ополченцев.
    Семен Семенченко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Украина. Члены батальона "Донбасс" в четверг, 5 октября, выйдут под Верховную Раду с требованием не допустить принятия амнистии для ополченцев самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил народный депутат от фракции "Самопомич", экс-комбат "Донбасса" Семен Семенченко. 

    Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Бортник о подводных камнях законопроектов Порошенко по Донбассу

    "Порошенко будет пытаться провести два проекта "о реинтеграции". Можно долго перечислять угрозы для Украины, которые они несут, но я упомяну только одну. И если бы она была всего одной, то для меня и моих собратьев этого было бы достаточно", — написал Семенченко на своей странице в Facebook в среду вечером.

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    Он отметил, что одним из законопроектов "Порошенко вводит в действие закон "об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областях".

    Нардеп указывает, что в статье 3 документа говорится следующее: "Государство гарантирует в соответствии с законом недопущение уголовного преследования, привлечения к уголовной, административной ответственности и наказания лиц — участников событий на территории Донецкой, Луганской областей".

    Facebook Семена Семенченко
    Комментарий Семена Семенченко

    "Мы не допустим глумление над памятью наших погибших товарищей. Над памятью 10 тысяч погибших от российской агрессии. В 9-30 этот вопрос будет рассматриваться на заседании комитета по обороне. Затем ребята из "Донбасса" выходят под Раду, а мы занимаем оборону внутри Рады. Выходите. Становитесь рядом", — добавил Семенченко.

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    Президент Украины Петр Порошенко в среду, 4 октября, внес на рассмотрение парламента законопроект о реинтеграции Донбасса. Согласно данным сайта Рады, "проект закона об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" определен президентом как неотложный. Россия в документе названа "агрессором". 

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