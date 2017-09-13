Бойцов "Донбасса" и Семенченко снова обыскала полиция

КИЕВ, 13 сен — РИА Новости Украина. Колонна добровольцев батальона "Донбасс", которая возвращалась домой из Львовской области, где принимала участие "в прорыве Михо", была остановлена полицией в Ровенской области. Об этом сообщил народный депутат Семен Семенченко на своей странице в Facebook, он также разместил видео, на котором сотрудники полиции опрашивают бойцов "Донбасса".

"Опять "у нас есть информация о том, что у вас взрывчатка и незарегистрированное оружие". Это уже десятая проверка за последнюю неделю. Показательное выступление "орлов Авакова" уже проводилось в Полтавской, Житомирской, Львовской областях. Аваков и его гопкампания хотят торговать с оккупантами, а также иметь возможность на безнаказанное незаконное насилие. Добровольцы "Донбасса" ему очень в этом мешают. Если известный обладатель рюкзаков так издевается над добровольцами (даже в присутствии народных депутатов Украины), то что он может сделать с обычным гражданином Украины, за которыми нет ни нардепов, ни боевых собратьев? Правда, остается открытым вопрос. Неужели Аваков считает, что подобные действия это средство давления на людей, которые прошли войну за независимость 2014- 2016 годов?", — написал Семенченко.

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Лишенный украинского гражданства Саакашвили в воскресенье вечером при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Возбуждено дело по четырем статьям, в частности об организации незаконной переправки лиц через границу и сопротивлении правоохранителям.