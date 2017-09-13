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    Политика

    В Минюсте предлагают не спешить с экстрадицией Саакашвили

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    Саакашвили "окопался" во Львове: скандал продолжается (479)

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    По словам заместителя министра юстиции Украины Денис Чернышов, "еще ничего в Украине не произошло, кроме перехода Михаила Саакашвили через границу".
    Экс-председатель Одесской ОГА Михеил Саакашвили держит протокол об административном правонарушении, на улице перед входом в гостиницу Леополис, во Львове, 12 сентября 2017 г.
    УНИАН

    КИЕВ, 13 сен — РИА Новости Украина. Украина может не экстрадировать в Грузию экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, пока грузинский суд не вынесет решение по его делу, заявил заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов.

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    "Еще ничего в Украине не произошло, кроме перехода Саакашвили через границу. Те документы, которые пришли к нам (в Минюст — ред.) и в Генеральную прокуратуру Украины в отношении господина Саакашвили, свидетельствуют, что в Грузии рассматривается уголовное дело в отношении него", — сказал замминистра в эфире канала "112 Украина".

    "Это еще не очередной этап в проведении экстрадиции, и в данном этапе Министерство юстиции не участвует. Это если бы Саакашвили уже был осужден в Грузии по тем статьям, которые назвал на своей пресс-конференции мой коллега господин Петухов (Сергей, заместитель министра юстиции — Ред.), тогда бы это была частичная прерогатива Минюста", — добавил Чернышов.

    На вопрос ведущей о том, может ли Украина не выдавать Саакашвили Грузии, пока там нет решения суда, замминистра ответил утвердительно.

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    Лишенный украинского гражданства Саакашвили в воскресенье вечером при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Возбуждено дело по четырем статьям, в частности об организации незаконной переправки лиц через границу и сопротивлении правоохранителям.

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    Экс-председатель Одесской ОГА Михеил Саакашвили держит протокол об административном правонарушении, на улице перед входом в гостиницу "Леополис", во Львове, 12 сентября 2017 г.
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