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    Дело о "прорыве Саакашвили" дополнили новой статьей

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    Саакашвили "окопался" во Львове: скандал продолжается (478)

    (обновлено: )36110
    В рамках расследования уголовного производства по факту событий на КПП "Шегини" на украинско-польской границе добавлена правовая квалификация по еще одной статье Уголовного кодекса - "Хулиганство".
    Прорыв Саакашвили. Ситуация у пункта пропуска Шегини на украинско-польской границе
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 сен — РИА Новости Украина. Уголовное дело, возбужденное из-за прорыва экс-президента Грузии, бывшего главы Одесской области Михаила Саакашвили и его сторонников через границу Украины, дополнено статьей "хулиганство", сообщила в среду пресс-служба полиции во Львовской области.

    А все бегут, бегут. В сеть попали новые кадры прорыва Саакашвили. Видео
    Страна/Youtube
    А все бегут, бегут. В сеть попали новые кадры "прорыва Саакашвили"

    Лишенный украинского гражданства Саакашвили в воскресенье вечером при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Полиция сообщила, что возбуждено дело по четырем статьям: незаконная переправка лиц через границу; сопротивление представителю власти, работнику правоохранительных органов; угроза или насилие в отношении работников правоохранительных органов; групповое нарушение общественного порядка.

    "В рамках расследования уголовного производства по факту событий на контрольном пункте пропуска "Шегини" на украинско-польской границе следователями добавлена правовая квалификация по еще одной статье Уголовного кодекса: часть третья статьи 296 (Хулиганство)", — говорится в сообщении на сайте Нацполиции.

    Для проведения досудебного расследования на базе полиции Львовской области создана объединенная следственная группа, и "сейчас полицейские опрашивают очевидцев и участников событий, имевших место 10 сентября на таможенном переходе "Шегини" во Львовской области".

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    "Среди этих граждан – жители нескольких регионов государства, в частности Закарпатской, Херсонской, Полтавской областей и тому подобное. Одного из жителей Херсонской области следователи пригласили для дачи объяснений… Мужчина отказался давать пояснения. Следовательно, следователями ему вручена повестка для вызова его на другой день",- говорится в сообщении.

    Ранее в прямом эфире устроили словесные разборки советник главы МВД Арсена Авакова и близкий соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе.

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