Соратник Саакашвили и советник Авакова устроили разборки в эфире

Темой конфликта стали воскресные события вокруг "прорыва Саакашвили".

Зорян Шкиряк заявил о "прямом надругательстве" над государственной границей. В ответ Давид Сакварелидзе отметил, что "советник главы МВД обзывает отморозками членов АТО и людей, которые боролись во время Майдана".

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Лишенный украинского гражданства Саакашвили в воскресенье вечером при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Возбуждено дело по четырем статьям, в частности об организации незаконной переправки лиц через границу и сопротивлении правоохранителям.