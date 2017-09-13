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13.09.201713:21
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    Соратник Саакашвили и советник Авакова устроили разборки в эфире

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    Саакашвили "окопался" во Львове: скандал продолжается (477)

    (обновлено: )117141
    Бывший заместитель генпрокурора Украины и соратник экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакавишли Давид Сакварелидзе и советник главы МВД Зорян Шкиряк обрушились с резкой критикой друг на друга в прямом эфире одного из телеканалов.
    5 канал/Youtube

    Темой конфликта стали воскресные события вокруг "прорыва Саакашвили".

    А все бегут, бегут. В сеть попали новые кадры прорыва Саакашвили. Видео
    Страна/Youtube
    А все бегут, бегут. В сеть попали новые кадры "прорыва Саакашвили"

    Зорян Шкиряк заявил о "прямом надругательстве" над государственной границей. В ответ Давид Сакварелидзе отметил, что "советник главы МВД обзывает отморозками членов АТО и людей, которые боролись во время Майдана".

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    Лишенный украинского гражданства Саакашвили в воскресенье вечером при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Возбуждено дело по четырем статьям, в частности об организации незаконной переправки лиц через границу и сопротивлении правоохранителям.

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