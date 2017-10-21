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    Саакашвили заявил, что в Киеве похитили экс-начальника его охраны

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    Третий Майдан на паузе. Слово - за Радой (229)

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    По информации Саакашвили, на улице восемь вооруженных людей схватили бывшего начальника его личной охраны в Грузии Георгия Рубашвили, когда он выходил из кафе вместе со знакомой.
    Саакашвили на митинге около Верховной Рады
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 21 окт — РИА Новости Украина. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что вооруженные люди в Киеве похитили бывшего начальника его охраны Георгия Рубашвили.

    Митинг под Верховной Радой , 20 октября 2017
    РИА Новости Евгений Котенко
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    "На улице восемь вооруженных людей схватили бывшего начальника моей личной охраны в Грузии Георгия Рубашвили, когда он выходил из кафе вместе со знакомой. Он живет в Киеве, у него официальный вид на жительство, нет оружия, и раньше он помогал мне по хозяйству, а сейчас остался по своим делам… Похищение Георгия произошло два часа тому назад и полиция говорит, что он не у них, а СБУ ничего не говорит", — написал Саакашвили на своей странице в Facebook в субботу.

    Он предположил, что "это, наверное, из той же оперы, что меня окружают "вооруженные террористы" и "путчисты" — ну это все так по-советски".

    Политолог, ведущий аналитик Международного информационно-аналитического Центра Развитие Украины Александра Решмедилова
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Возбуждено дело по пяти статьям. Мостиский районный суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы и назначил ему штраф в размере около 130 долларов.

    Адвокат Саакашвили подал в миграционную службу Украины заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства с целью недопущения экстрадиции политика из Украины в Грузию, где против него возбуждено несколько дел.

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