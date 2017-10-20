Партия Саакашвили в одиночку не потянет акцию протеста - Решмедилова

РИА Новости Украина

Партия бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил" вряд ли сможет самостоятельно проводить акцию протеста у здания Верховной Рады, считает политический эксперт Александра Решмедилова.

Во вторник у Рады началась массовая акция протеста, организованная рядом украинских политических сил, в том числе партией Саакашвили "Движение новых сил". Протестующие требуют отменить депутатскую неприкосновенность, создать антикоррупционный суд и внести изменения в избирательное законодательство. Ранее в четверг организаторы заявили, что партия Саакашвили "Движение новых сил" продолжит акцию протеста в Киеве, остальные политсилы прекращают участие в митинге, пишут РИА Новости Украина.

"Однозначно, это не в интересах Саакашвили, чтобы все разошлись. Потому что пока есть массовка, разный спектр политических игроков, в них легко затесаться и увеличить свою значимость. Если все уйдут и он один останется, будет видно реальный его политический вес. Пока все его предыдущие акции были немногочисленными. Если это оголится, то это явно ударит по его раздутым амбициям и его политическому весу", — сказала Решмедилова.

Как считает политолог, если все уйдут, то и Саакашвили, вероятнее всего, завершит акцию, "потому что это покажет реальный расклад сил".

По ее мнению, остальные участники решили прекратить акцию протеста и перейти к другим методам, поскольку они реально имеют другие рычаги влияния.

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В четверг Рада приступила к выполнению некоторых требований митингующих, в частности отправила на рассмотрение в Конституционный суд законы об отмене депутатской неприкосновенности и начала рассмотрение избирательного законодательства.