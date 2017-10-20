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    Суд обязал полицию завести дело по гражданству Саакашвили

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    (обновлено: )2310
    По словам Рената Кузьмина, в четверг Печерский суд удовлетворил его жалобу и обязал полицию провести расследование по факту незаконного предоставления и последующего лишения Саакашвили украинского гражданства.
    Михаил Саакашвили в Одессе, 30 сентября 2017
    Думская.net

    КИЕВ, 20 окт — РИА Новости Украина. Адвокат, бывший первый заместитель генпрокурора Украины Ренат Кузьмин сообщил, что суд обязал полицию открыть уголовное дело по факту незаконного предоставления и лишения президентом Порошенко украинского гражданства Михаила Саакашвили.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    В 2015 году президент Петр Порошенко предоставил Саакашвили украинское гражданство, а также подписал указ о его назначении главой Одесской областной госадминистрации. В ноябре 2016 года Саакашвили ушел в отставку, заявив о нежелании властей Украины бороться с коррупцией. Миграционная служба Украины 26 июля сообщила, что Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В Администрации президента это объяснили тем, что Саакашвили предоставил недостоверные данные при его получении. 

    "Вчера, 19.10.17, Печерский суд удовлетворил мою жалобу и обязал национальную полицию зарегистрировать в едином реестре досудебных расследований (открыть уголовное дело — Ред.) и провести расследование по факту незаконного предоставления и последующего лишения Саакашвили украинского гражданства", — написал Кузьмин в пятницу на своей странице в Facebook.

    Он напомнил, что в прокуратуре его заявление о преступлении, совершенном президентом и его подчиненными при предоставлении и последующем лишении Саакашвили украинского гражданства, рассматривать отказались.

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    Кузьмин считает, что оба президентских решения о предоставлении и лишении Саакашвили украинского гражданства были приняты "при очень сомнительных обстоятельствах, а вот какое из них является преступлением, должен теперь разобраться глава МВД Аваков".

    Ренат Кузьмин/Facebook, 20 октября 2017

    В ноябре 2013 года Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам.

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