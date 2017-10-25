А за кого азербайджанцы - за Порошенко или Саакашвили?

РИА Новости Украина

В Киеве с начала прошлой недели проходят акции протеста, призывающие власти провести ряд реформ, в частности, отменить депутатскую неприкосновенность и создать антикоррупционный суд.

Однако, если в Украине и была попытка создать третий Майдан, то ее можно считать провалившейся, считает глава правления Украинского конгресса народов Кавказа Паша Илисуйский.

О том, быть ли третьему Майдану, и как происходящее может сказаться на азербайджано-украинских отношениях, рассказал Паша Илисуйский в интервью Sputnik Азербайджан.

Какого развития событий сегодня ожидать в Украине? Стоит ли украинскому народу действительно готовиться к третьему Майдану?

— После 2014 года в Киеве ежегодно возникают протесты "с претензией на новый Майдан". Последняя подобная акция была организована активистами "Революционных правых сил", которые даже установили палатки на "Майдане незалежности". Но ни одна из этих попыток не увенчалась успехом, так как их не поддерживала ни какая-либо крупная политическая сила, ни киевляне, а потому их палаточные городки быстро исчезали.

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В этот раз палаточный городок в центре Киева возник при поддержке достаточно влиятельных партий и политиков, поэтому власти отнестись к этой ситуации более серьезно. Однако на митинг оппозиции вышло всего несколько тысяч человек. Даже несмотря на то, что сотни активистов остались в палатках, этого довольно мало и нельзя назвать массовой поддержкой. Данная попытка не всколыхнула народ. Нет консолидации народных масс, как, например, это было при втором Майдане, спровоцированном мощными эмоциональными толчками, после которых киевляне просто побежали на акции без приглашения каких-либо партий. Да и как можно кого-то консолидировать, собирая людей на акцию политической реформой, которая весьма далека от их понимания и насущных потребностей населения, массам нужен эмоциональный импульс.

Поэтому, если это была попытка создать третий Майдан, то ее можно считать провалившейся, если только не будет каких-то провокационных действий со стороны властей, которые подтолкнут киевлян выйти и выразить свой протест. Так что, если властям удастся локализовать протест и не пойти на силовой сценарий разгона городка, то со временем он исчезнет — через неделю или месяц. Без массовой поддержки рано или поздно этот протест выдохнется.

Сегодня отношения Азербайджана и Украины развиваются по нарастающей. Может ли происходящее как-то на этих отношениях отразиться?

— В любом случае внутренняя политическая нестабильность или же процессы политического характера в той или иной стране так или иначе влияют на осуществление каких-то договоренностей. Но не стоит забывать, что Азербайджан и Украина, как стратегические партнеры, имеют сложившиеся и налаженные политические, экономические взаимоотношения и довольно фундаментально устоявшуюся взаимосвязь между общественностью двух стран. Поэтому никакого глобального влияния внутриполитические процессы в Украине на взаимоотношения наших стран оказать не смогут, даже смена политического руководства.

Но чтобы не оттягивать развитие отношений между странами при каком-то исходе внутриполитического процесса, нужно налаживать работу со всеми политическими силами внутри Украины. Нужно развивать отношения со всеми партиями, представленными в Раде, и в целом имеющими перспективы политическими силами, это называется лоббизм.

И последнее голосование в ПАСЕ продемонстрировало недостаточную активность Азербайджана в этом направлении. Конечно же, на высоком политическом и правительственном уровне однозначно нужно исключительно иметь диалог с властями, но для установления взаимоотношений с другими силами, даже с оппозиционными, на то есть представители диаспоры, общественных организаций и лоббисты и их нужно привлекать и активизировать в данном направлении.

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Недавно украинские депутаты в ПАСЕ проголосовали за антиазербайджанские резолюции. Как вы расцениваете такой шаг?

— Данный шаг я расцениваю как упущение со стороны азербайджанских парламентариев и дипломатии в лице посольства.

Еще раз повторюсь: неверно строить однобокие отношения только с властью исполнительной, нужно тщательно проработать взаимоотношения с законодательным органом, тем более Украина – не президентская страна, а парламентско-президентская.

Построение отношений с законодательной властью мы просто упустили. Это — наше упущение, а недружелюбные силы этим умело воспользовались. Прежде чем винить кого-то, надо четко уяснить свои недочеты как минимум для того, чтобы их исправить и больше не допускать.

Наши как будто избегают контактов с оппозиционными силами. Это — большая ошибка, ведь сегодняшняя оппозиция — вполне возможно завтрашняя власть. Так, например, было и во время предыдущей украинской власти, когда после "Революции достоинства" визит нового главы Украинского государства в Азербайджан состоялся спустя несколько лет.

Все это время наша дипломатия потратила на установление взаимоотношений с новой властью, хотя можно было бы это сделать в период, когда нынешняя власть уже тогда стояла на Майдане.

Голосование в ПАСЕ, последовавший за этим инцидент между нашим журналистом и представительницей украинской делегации в ПАСЕ, народным депутатом фракции "Самопомощи" Еленой Сотник еще раз доказывают, что с парламентариями Украины работа вообще не ведется.

Нельзя забывать, что госпожа Сотник — глава юридического комитета ПАСЕ, депутат от партии "Самопомощь", представленной 34 депутатами в Раде и одной из самых влиятельных политсил Украины. Лидер данной партии — мэр города Львов Андрий Садовый.

Лично я еще в марте этого года обратился к нему с идеей осуществить визит главы исполнительной власти одного из значимых городов Азербайджана во Львов и установить отношения побратимства между двумя городами.

Садовый поддержал мою идею и более того, он сам выступил инициатором и отправил официальное письмо с приглашением и предложением установления отношений городов-побратимов одному из мэров значимого города в Азербайджане.

Так вот, проявленная инициатива мэра города Львов не только не была поддержана с азербайджанской стороны, но даже ответного письма не поступило, как требует того дипломатический этикет и протокол. Данное письмо мэра Львова просто было проигнорировано.

А теперь представьте себе, если бы мэр какого-то из наших городов установил личные взаимоотношения с мэром Львова, в таком случае смогла бы депутат от партии, лидером которого он является, выступать в антиазербайджанском контексте?! Так что в таких проколах, как голосование в ПАСЕ, не госпожа Сотник виновата, это наши парламентарии, дипломаты и отдельно взятые чиновники создают такие ситуации, в которых недоброжелатели пользуются нашими же проколами, оборачивая их против нас.

В каком положении находятся сегодня азербайджанцы, живущие в Украине? Какую позицию занимают азербайджанцы в противостоянии Саакашвили-Порошенко?

— Тут нельзя однозначно сказать, за кого азербайджанцы, так как есть те, кто активно поддерживает требования "Руха новых сил", а есть те, кто поддерживает власти с желанием приблизиться к ее представителям. Но также есть и те, кто пока просто наблюдает, ожидая более прогнозируемого момента развития всех этих процессов и событий, поддерживая свои личные связи с политическими элитами обоих лагерей, например, как я. Нужно взвешенно подходить к любому решению в политическом контексте. Прежде чем демонстрировать свою политическую позицию, следует прояснить, в какую из чаш может склониться результат межклановой борьбы, учесть особенности установленного режима, популизм и регионализм политиков и главное, настроения в обществе. А вот что касается общества, то оно пока остается разобщенным и пассивным.

Хотя при всем этом, политическое будущее Михаила Саакашвили лично я обрисовал бы в положительных тонах, чем бы эти акции не закончились. Еще летом этого года рейтинг его партии "Движение новых сил" составлял 1,5%, однако после лишения украинского гражданства ситуация изменилась.

Украинцы негативно отреагировали на действия Петра Порошенко в отношении экс-губернатора Одесской области, и это повлияло на электоральные настроения. Власти сами сделали партию Саакашвили проходной в парламент, если удастся добиться досрочных выборов в Верховную Раду. А наибольшее количество бонусов может получить мэр Львова Садовый со своей партией "Самопомощь".

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