Neue Zürcher Zeitung: так, Порошенко предатель?

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"Примечательным было не столько количество, сколько пестрая смесь демонстрантов во вторник перед украинским парламентом в Киеве. По данным полиции, там собралось шесть тысяч недовольных, среди которых были как молодые проевропейские активисты в борьбе с коррупцией, так и националисты. Это были представители оппозиционных партий "Самопомощь", "Демократический альянс", а также сторонники бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко и ее партии "Батькивщина", — пишет в статье для Neue Zürcher Zeitung Пауль Флюкигер.

"Все они, несмотря на их различную политическую окраску, очевидно, были едины в одном: они сожалеют о застое реформ при президенте Петре Порошенко и хотят, наконец, увидеть глубокие перемены. Протестующие требовали с помощью транспарантов, а также с ораторской трибуны отмены парламентского иммунитета, немедленного создания антикоррупционных судов и реформы избирательного права", — продолжает автор публикации.

К этой демонстрации их еще за месяц призвал бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который впал у Порошенко в немилость и теперь хочет занять место лидера оппозиции, полагает Пауль Флюкигер.

Значительные меры безопасности

"Президент, пожалуй, был готов к гневу людей. Правительственный квартал уже в ранние утренние часы был значительно огорожен. Почти три с половиной тысячи полицейских и члены Национальной гвардии охраняли здание парламента и расположенный поблизости Национальный банк. Однако парламент дал разрешение на этот протест. Демонстрантам только надо было пройти через металлодетекторы, чтобы попасть к зданию парламента. Еще днем Порошенко пытался сам сгладить волнения. Он выразил понимание возмущения протестующих и предложил также ограничить иммунитет и создать новую рабочую группу, которая занималась бы давно затянувшимся процессом создания антикоррупционных судов", — говорится в статье.

"Однако это не смогло удовлетворить демонстрантов. Многие из них тем временем обвиняют главу государства в предательстве идеалов Майдана. Саакашвили даже открыто потребовал от своего бывшего ментора уйти в отставку", — продолжает автор публикации. Пока он занимает этот пост, не будет никакого прогресса, никакой борьбы с коррупцией, отметил Саакашвили.

"Эти требования демонстрантов были поддержаны в Верховной Раде, украинском однопалатном парламенте, с помощью законопроектов прозападной оппозиции. Она также требует введения простого избирательного права, основанного на принципе пропорционального представительства, по западноевропейскому образцу. Пока половина депутатов избирается в одномандатных округах, что создает преимущества для политической коррупции. В 2018 году на Украине должны состояться парламентские выборы", — напомнил Пауль Флюкигер.

Потасовки и раненые

"После того, как во вторник вечером стало ясно, что правительственная коалиция Порошенко только в четверг будет — да и то лишь часть требований — перед парламентом началась потасовка демонстрантов с силами безопасности. Пострадали трое. Когда демонстранты начали расставлять палатки, ситуация обострилась еще больше", — продолжает автор статьи.

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"За два дня до этого националисты провели в Киеве еще более крупную демонстрацию силы. Более десяти тысяч человек маршировали с факелами в память о создании Украинской Повстанческой Армии. Несмотря на противоположные идеологии, обе группы считают, что правительство угрожает важнейшим требованиям Майдана. Давление на Порошенко растет со всех сторон", — напомнил Пауль Флюкигер.