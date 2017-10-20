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    Neue Zürcher Zeitung: так, Порошенко предатель?

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    Третий Майдан на паузе. Слово - за Радой (210)

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    Давление на президента Петра Порошенко растет со всех сторон - в Киеве новые глобальные протесты, пишут мировые СМИ. Чего же требуют демонстранты у стен украинского парламента и чем грозит Киеву эта акция протеста?
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Украинское фото

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    "Примечательным было не столько количество, сколько пестрая смесь демонстрантов во вторник перед украинским парламентом в Киеве. По данным полиции, там собралось шесть тысяч недовольных, среди которых были как молодые проевропейские активисты в борьбе с коррупцией, так и националисты. Это были представители оппозиционных партий "Самопомощь", "Демократический альянс", а также сторонники бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко и ее партии "Батькивщина", — пишет в статье для Neue Zürcher Zeitung Пауль Флюкигер.

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    "Все они, несмотря на их различную политическую окраску, очевидно, были едины в одном: они сожалеют о застое реформ при президенте Петре Порошенко и хотят, наконец, увидеть глубокие перемены. Протестующие требовали с помощью транспарантов, а также с ораторской трибуны отмены парламентского иммунитета, немедленного создания антикоррупционных судов и реформы избирательного права", — продолжает автор публикации.

    К этой демонстрации их еще за месяц призвал бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который впал у Порошенко в немилость и теперь хочет занять место лидера оппозиции, полагает Пауль Флюкигер.

    Значительные меры безопасности

    "Президент, пожалуй, был готов к гневу людей. Правительственный квартал уже в ранние утренние часы был значительно огорожен. Почти три с половиной тысячи полицейских и члены Национальной гвардии охраняли здание парламента и расположенный поблизости Национальный банк. Однако парламент дал разрешение на этот протест. Демонстрантам только надо было пройти через металлодетекторы, чтобы попасть к зданию парламента. Еще днем Порошенко пытался сам сгладить волнения. Он выразил понимание возмущения протестующих и предложил также ограничить иммунитет и создать новую рабочую группу, которая занималась бы давно затянувшимся процессом создания антикоррупционных судов", — говорится в статье.

    Ситуация у здания Верховной Рады Украины в Киеве
    REUTERS Gleb Garanich
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    "Однако это не смогло удовлетворить демонстрантов. Многие из них тем временем обвиняют главу государства в предательстве идеалов Майдана. Саакашвили даже открыто потребовал от своего бывшего ментора уйти в отставку", — продолжает автор публикации. Пока он занимает этот пост, не будет никакого прогресса, никакой борьбы с коррупцией, отметил Саакашвили.

    "Эти требования демонстрантов были поддержаны в Верховной Раде, украинском однопалатном парламенте, с помощью законопроектов прозападной оппозиции. Она также требует введения простого избирательного права, основанного на принципе пропорционального представительства, по западноевропейскому образцу. Пока половина депутатов избирается в одномандатных округах, что создает преимущества для политической коррупции. В 2018 году на Украине должны состояться парламентские выборы", — напомнил Пауль Флюкигер.

    Потасовки и раненые

    "После того, как во вторник вечером стало ясно, что правительственная коалиция Порошенко только в четверг будет — да и то лишь часть требований — перед парламентом началась потасовка демонстрантов с силами безопасности. Пострадали трое. Когда демонстранты начали расставлять палатки, ситуация обострилась еще больше", — продолжает автор статьи.

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    "За два дня до этого националисты провели в Киеве еще более крупную демонстрацию силы. Более десяти тысяч человек маршировали с факелами в память о создании Украинской Повстанческой Армии. Несмотря на противоположные идеологии, обе группы считают, что правительство угрожает важнейшим требованиям Майдана. Давление на Порошенко растет со всех сторон", — напомнил Пауль Флюкигер.

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