Дубинский: Саакашвили мстит Порошенко за несдержанное слово

РИА Новости Украина

"Майдан" Саакашвили продолжается в Киеве уже третий день. 19 октября — важный день для протестующих, поскольку по словам спикера парламента Андрея Парубия, сегодня парламент может рассмотреть законопроекты, касающиеся выполнения части требования протестующих.

В частности, может быть дан старт процессу по отмене неприкосновенности депутатов.

Люди в палаточном городке пока занимаются своими делами — часть стоит по периметру лагеря с металлическими щитами, охраняя его территорию, еще часть находится в палатках. Отвечающие за питание растапливают полевую кухню и планируют готовить завтрак. Также жители палаточного городка попросили сторонников партии экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" свернуть партийные флаги.

Экономический обозреватель Александр Дубинский предлагает начистоту выяснить, зачем Саакашвили борется с президентом Порошенко.

"Если вы считаете, что ради Украины — вы лох. Без обид. Потому что им движет исключительно личная месть за то, что Петя его кинул. Пообещал пост премьера после одесского губернаторства, натравил на Яценюка, которого убирал руками Миши — а потом кинул. Потому что не захотел иметь дело с истеричным и не прогнозируемым экс-президентом", — написал Дубинский на своей странице в Facebook.

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Иначе, продолжил обозреватель, почему Саакашвили не упоминал о коррупции в окружении Порошенко до момента отставки? Трусливо молчал или соблюдал договоренности?

"Нет в нем никакого "патриотизма". Если такое слово вообще можно применить к человеку, который сбежал из своей родной страны "любить Украину". Есть конъюнктурное чутьё правильной позиции для достижения цели. Ради себя и своего блага. А Петю — да. Нужно устранить от власти путём скорейших перевыборов. Только на вряд ли это удасться сделать с помощью "мстителя", который переругался со всеми влиятельными людьми и опирается на инфантильных "депутатов БПП", — сообщил Дубинский.