Мнение: кто стоит за новыми протестами и когда начнется настоящий Майдан

РИА Новости Украина

Протесты в столице, называемые "майданом" Саакашвили, затухают, но не прекращаются совсем. Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили пригласил граждан на вече в воскресенье у здания Рады, которое он называет "майдан реформ".

Ранее, 20 октября, организаторы акции протеста у здания Рады заявили, что партия Саакашвили "Движение новых сил" продолжит акцию, остальные политические силы прекращают участие в митинге.

Политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник на своей странице в Facebook ответил на главные, но не заданные журналистами вопросы о протесте.

"I) Кто за этим стоит и почему сейчас?

1. Часть западных элит, которые недовольны тем, что Порошенко, сконцентрировав всю власть в своих руках, перестает быть "чувствительным" к их "пожеланиям". Последними каплями стало размещение Украиной облигаций внешнего займа (как аргумент в торгах с МВФ), отказ от повышения цен на газ и отказ от создания антикоррупционных судов (элемента контроля над Президентом и его окружением). Их цель — ослабить Президента, заставив его снова приползти за помощью;

2. Украинские олигархи, которых Президент ограбил, многих заставило эмигрировать, остальных превратил в "младших партнеров". Их цель — ослабить Президента, компенсировать (хотя бы частично) потери;

3. Часть нынешней власти и окружения Президента. 3.1. НФ ("Народный фронт") — стремится снять давление на Авакова и всю команду, получить гарантии 2019 года (+ передел бюджета, + должности при переформатировании); 3.2. Силовики и часть окружения Президента, запугивающие его как и предыдущего, и пытающиеся таким образом усилить свое влияние", — пишет Бортник.

По мнению политолога, второй вопрос:

II) Почему такие "узкие" требования?

"Цель этих требований — не вывести людей на Майдан, а получить поддержку со стороны западных элит (которые не хотят выборов и импичмента); создать условия для полноценного политического кризиса, при котором можно будет поставить вопрос о досрочных выборах и импичменте", — продолжает Бортник.

А третий — Когда начнется настоящий Майдан?

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"1. В случае выдвижения социально резонирующих, а не узкополитических требований. Не "неприкосновенность", "антикорсуды" и "избирательное законодательство", а — расследование и наказание участников "Роттердама+" — снижения тарифов в 2 раза как минимум, регулирование цен, пересмотр людоедских реформ, наказание коррупционеров с окружения Президента и процедура импичмента для Порошенко, досрочные парламентские выборы. Но в этом случае оппозиция боится вступать в конфликт с олигархами, часть которых сидит на "Роттердаме" и "сделать что-то не то" с точки зрения западных партнеров;

2. В случае силовой эскалации — попытки разогнать протест, убийств/покушений/исчезновений его лидеров — способной вызвать эмоциональную реакцию у общества", — резюмирует Бортник.