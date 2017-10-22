Украина: вечное вращение вокруг Майдана

Платон Беседин, писатель, публицист — для РИА Новости Украина

В случае Украины несомненно то, что одно и то же явление — массовый протест — повторяется, похоже, бесконечное число раз, сближая будущее и настоящее.

Точно бесконечный "День сурка", который снимали на Майдане. Вот смотрю я на Мустафу Найема, выдвигающего требования президенту, и вспоминаю: я это уже видел. Четыре года назад. И требования были похожими. Только Янукович сопливил, а Порошенко действует жестче. Эффект повторения, конечно, усиливают плакаты вроде "Порох — ПНХ!". Это я о новом Майдане, конечно.

Не думаю, что на данном этапе он способен перерасти в нечто, реально угрожающее действующей власти. Нет, скорее это первый таранный удар, вроде того, каким стала оппозиционная акция "Вставай, Украина!" в 2013 году; но дальше, напомню, случился Евромайдан. Задача Саакашвили сейчас — подготовить будущие массовые протесты. Ну и припугнуть Порошенко, чтобы тот не чувствовал себя слишком вальяжно. Хотя организаторы нового протеста выстроили его хитро — так, что нынешний президент вполне может стать их союзником.

Саакашвили на разогреве

Априори у сегодняшних украинцев есть масса вполне справедливых и адекватных требований к собственной власти. За четыре года в лучшую сторону изменилось мало что, а вот проблем добавилось. Прежде всего, на бытовом уровне: от цен до безопасности. И виной тому здесь не только война в Донбассе, но и чудовищная коррумпированность, глупость и непрофессионализм действующих чиновников. Этим людям надо борделем управлять, а не прекрасной страной.

Только одна цифра — вдумайтесь: согласно данным ООН, 80% украинцев живут за чертой бедности. При этом 5% вполне можно считать в числе самых богатых людей в Европе. Остальное население работает на них.

Важно еще и вот что: в нынешней Украине нет больших строек, больших проектов (а они были во времена и Кучмы, и Януковича, и даже Ющенко), а, значит, нет и поводов для гордости. Украинцы заняты выживанием, где главной мечтой — унизительной, как по мне — является безвиз с Европой.

Что до лидера Майдана-2017, то его кандидатура, безусловно, выбрана не случайно. Михаил Саакашвили был командирован в Украину сначала, чтобы, освоившись, прощупать обстановку в стране, а после — чтобы дестабилизировать ее. Михо не из тех, кто умеет созидать, но он, несомненно, главный специалист на постсоветском пространстве по разрушению. Провести революцию, организовать протест, создать хайп, внести смуту — это работа Сааакашвили, которую он выполняет блестяще.

Но в то же время, согласитесь, есть в этом что-то унизительное для украинцев, когда лидером их нового протеста становится полностью дискредитировавший себя американский грузин, изгнанный отовсюду. В том, как он кричит "я украинец", много смешного, конечно, но и печального — не меньше; для нормальных украинцев — это издевка.

Впрочем, каждый новый Майдан мельчает в своих лидерах. Сначала был красавец Ющенко, очень скоро ставший некрасавцем в прямом и переносном смыслах. За полгода Виктор Андреевич завалил все и удалился на пасеку. Дальше были Яценюк, Кличко и Тягнибок. Последний ухитрился рассказать мировому сообществу, что надо бить жидов, позднее его обвинили в расстреле Небесной Сотни. Второй хоть и стал мэром Киева, но явно претендовал на большее, и если чем и войдет в историю, то исключительно своими блестящими фразами, на фоне которых меркнут даже нетленки Черномырдина. Ну а Яценюк с его "пулей в лоб" прочно обосновался на вершине худших премьер-министров Украины.

Саакашвили, конечно, человек более продуманный, хитрый, умеющий держать удар, и надо сказать, что за время вне Украины он еще больше окреп. Однако рассчитывать на власть в стране Михо, безусловно, не может. Его послали, чтобы подпилить сваи — мост должен обрушить кто-то другой.

И вечный бой…

Однако то, что происходит сейчас, повлияет на общую ситуацию в стране. А она и так раскачана донельзя — разрушительной внутренней политикой, дискредитацией страны на международной арене, войной, экономическим спадом, социальной нестабильностью. А тут еще и появляются те, кто зовет людей на очередной Майдан! Амплитуда раскачиваний увеличивается, и рано или поздно они приведут систему в полную нестабильность.

Украине же, наоборот, важно сегодня сплотиться, найти точку опору — но она изначально была выбрана неверно. В основу нового украинского общества заключили не утверждающее, а отрицающее начало: не за что, а против чего. Это вдалбливалось в дореволюционные годы, и в советские и в независимые. Всегда украинцу внушали, что он должен стоять против чего-то, бороться и не сдаваться, а фоном этому шло трагическое "еще не умерла Украина…" Еще нет, но, судя по настроению, вы все к этому очень стремитесь.

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Отрицание всего и вся, протест, митинг едва ли не генетическом уровне вошли в природу нынешнего украинства, и при должных условиях они просят выхода, расцветая новыми цветами зла. Неважно, кто соберет их в итоге — Порошенко, Яценюк или Саакашвили. Важно — быть против. И эта идея вечного возвращения боротьбы, пожалуй, самая стабильная и основополагающая вещь в Украине. В ней встречаются и украинское прошлое, и будущее, и настоящее. С остальным же — все куда более неопределенно.