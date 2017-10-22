В воскресенье Саакашвили созывает "майдан реформ" у стен Рады

КИЕВ, 22 окт — РИА Новости Украина. Экс-президент Грузии, бывший одесский губернатор Михаил Саакашвили после провального митинга в субботу вновь пригласил граждан на вече у здания Верховной Рады в воскресенье. Планируемую акцию он называет "майданом реформ".

Эксперты считают, что новая попытка сторонников Саакашвили организовать людей на митинг обусловлена желанием держать в тонусе протестную активность. При этом, по их мнению, акция вряд ли станет массовой, если не случится силового противостояния между властью и оппозицией.

Большинство организаторов митинга у Верховной Рады, которые еще во вторник заявляли о бессрочной акции и требовали немедленно выполнить их требования, в четверг решили свернуть протест и "продолжить борьбу собственными методами". Отказались уходить с улицы только Саакашвили и его партия "Движение новых сил".

О проведении акции было заявлено еще два месяца назад, организаторы обещали привести к парламенту не менее 10 тысяч человек. Назвали акцию "Всеукраинская политическая реформа". Требований у них было всего три, но они были серьезными: снять депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство и принять закон о создании антикоррупционного суда. Их выполнение требует длительной процедуры и времени.

В четверг Рада приступила к выполнению некоторых требований, в частности отправила на рассмотрение в Конституционный суд законы об отмене депутатской неприкосновенности и начала рассмотрение избирательной реформы. Организаторы акции посчитали эти действия достаточными для прекращения уличного протеста и вечером в четверг заявили, что будут добиваться выполнения своих требований другими методами.

Часть протестующих, среди которых соратники Саакашвили, отказалась покидать палаточный городок у Рады. Они заявили, что "никуда не уйдут и намерены стоять до конца". В пятницу экс-президент Грузии анонсирован новый митинг у парламента.

"Приглашаем вас на вече. Воскресенье, 22.10, 12.00 возле Рады на "майдане реформ". Обсудим план победы над олигархатом: "Украина после Порошенко". Саакашвили, Лещенко, Деревянко, Соболев (депутаты Рады) и много других интересных людей", — говорится в анонсе на странице Саакашвили в Facebook.

Политики заявляли, что Саакашвили использует акцию в личных целях и что его не интересует выполнение заявленных требований. Депутаты парламентского большинства считают, что организаторы митинга будут выдвигать все новые и новые требования, а истинная цель Саакашвили — "дальше баламутить воду" в стране и "захватить власть в Украине любой ценой".

В Администрации президента изданию Insider рассказали, что сторонники бывшего грузинского президента "будут продолжать расшатывание ситуации на деньги украинского олигарха и бывшего владельца национализированного банка "Приват" Игоря Коломойского". На это, по данным источников издания, выделены от 1 до 3 миллионов долларов.

"Теперь Михо с Семенченко будут как мозоль Петра Алексеевича (Порошенко). И теперь вопрос в том, у кого из них окажутся крепче нервы ", — цитирует Insider одного из оппозиционных депутатов.

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По мнению директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, организация вече в воскресенье обусловлена необходимостью поддерживать протестную активность.

"Что людям делать на выходных? Их надо держать в тонусе. Не будет протестной активности — люди разойдутся, и палаточный городок сам по себе свернется. С другой стороны, между лидерами оппозиции внутри есть серьезная борьба за те требования, которые они будут выдвигать к власти. Возможно, Саакашвили попытается больше перетянуть протестующих на свою сторону. Это попытка дальше раскачивать ситуацию, дальше привлекать внимание общества с надеждой на то, что люди более массово выйдут на следующие акции протеста " — сказал Бортник РИА Новости.

По его мнению, акция вряд ли будет массовой.

"Для того чтобы она была очень массовой, нужна эскалация. Нужны какие-то плохие сценарии, пострадавшие люди, какой-то физический конфликт между властью и оппозицией", — описал эксперт свое видение.

Схожее мнение выразил киевский политолог Тарас Березовец. По его словам, пока единственное, что остается Саакашвили — пытаться радикализировать немногочисленных сторонников на силовое столкновение с властью, иначе "протест" очень скоро затухнет.

"Саакашвили в своей непредсказуемости становится небезопасен и для власти, и для своих союзников. Хотя в полном смысле союзниками их назвать уже трудно. Раскол в среде революционеров — вопрос ближайшего времени, подтверждением тому — выход ряда общественных активистов. К тому же, парламентская коалиция очень удачно приняла медреформу, а также начала разбираться с избирательным законодательством и отменой неприкосновенности. То есть перевела игру в 100% выигрышный формат парламентской дискуссии с затягиванием времени. Ведь революционная ситуация не происходит по щелчку на крики "Киев, вставай", сколько ни оборачивайся в национальный флаг", — написал Березовец в Facebook.